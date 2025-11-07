Wydłużone godziny otwarcia obowiązują w piątek 7.11, sobotę 8.11 i poniedziałek 10.11 - sklepy czynne do 23:30

W niedzielę 9 listopada sklepy zamknięte z uwagi na niedzielę niehandlową, we wtorek 11 listopada z okazji Święta Niepodległości

Rogale świętomarcińskie w promocji 4,49 zł za sztukę przy zakupie dwóch lub 3,49 zł przy zakupie trzech (do 8.11)

Masło ekstra po 3,95 zł (przy zakupie trzech), cukier biały 1,50 zł za kilogram w ofercie 5+5 gratis z kartą Moja Biedronka

Biedronka otwarta dłużej przed długim weekendem

Sieć Biedronka wydłuża godziny otwarcia swoich sklepów przed nadchodzącym Świętem Niepodległości. W piątek 7 listopada, sobotę 8 listopada oraz poniedziałek 10 listopada ponad 3000 placówek w całej Polsce będzie czynnych co najmniej do godziny 23:30. To odpowiedź na potrzeby klientów, którzy chcą w spokoju przygotować się do długiego, rodzinnego weekendu.

W dniach poprzedzających Święto Niepodległości ponownie wydłużamy godziny otwarcia naszych sklepów. Robimy to z myślą o klientach, którzy chcą spokojnie zaplanować zakupy na długi, rodzinny weekend – wiemy, że to dla nich ważne i że doceniają tę wygodę

– mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu sieci Biedronka.

Wydłużone godziny pracy pozwolą na zakupy bez stresu, tłoku i pośpiechu. Należy pamiętać, że w niedzielę 9 listopada sklepy pozostaną zamknięte z uwagi na niedzielę niehandlową, a we wtorek 11 listopada – z okazji Święta Niepodległości.

Rogale świętomarcińskie z wielkopolskiej tradycji

Z okazji Dnia Świętego Marcina, przypadającego 11 listopada, Biedronka zaprasza do skosztowania tradycyjnych rogali świętomarcińskich. Wypiek powstaje w wielkopolskiej piekarni z ponad stuletnią historią, sięgającą 1920 roku. Ten wyjątkowy przysmak jest wyrabiany według receptury chronionej unijnym oznaczeniem geograficznym, co potwierdza jego autentyczność.

Sekret rogali tkwi w delikatnym, półfrancuskim cieście o wyraźnym listkowaniu oraz aromatycznym nadzieniu z białego maku z dodatkiem rodzynek, orzechów włoskich i arachidowych, a także skórki pomarańczowej. Do 8 listopada rogale dostępne są w promocyjnej cenie: 4,49 zł za sztukę przy zakupie dwóch lub 3,49 zł za sztukę przy zakupie trzech. To smak, który przypomina o wielkopolskich korzeniach Biedronki – to właśnie w tym regionie powstał pierwszy sklep sieci.

Promocje na codzienne zakupy do 8 listopada

Do 8 listopada klienci sieci mogą skorzystać z atrakcyjnych ofert na podstawowe produkty spożywcze. Z kartą lub aplikacją Moja Biedronka dostępny jest cukier biały w promocji 5+5 gratis, gdzie cena każdego z 10 kilogramów wynosi jedynie 1,50 zł.

Masło ekstra Mleczna Dolina 200 g będzie dostępne w cenie 3,95 zł za sztukę przy zakupie trzech opakowań – to aż 43 procent taniej. Promocją "drugi tańszy produkt za 1 zł" zostały objęte paczkowane kabanosy marki Tarczyński, natomiast wszystkie ryby w puszce dostępne są w ofercie 2+1 gratis.

Przy zakupie dwóch butelek napojów gazowanych Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 2 l cena jednej wynosi 6,99 zł. Dokładne godziny otwarcia poszczególnych sklepów można sprawdzić w komunikacie na drzwiach sklepu, w aplikacji Moja Biedronka oraz na stronie www.biedronka.pl/sklepy.