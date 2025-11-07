Pilne! Biedronka wydłuża godziny otwarcia. Co kupisz taniej przed wolnym?

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2025-11-07 13:41

Ponad 3000 sklepów Biedronka będzie czynnych do godziny 23:30 w dniach 7-8 listopada oraz 10 listopada. Sieć wychodzi naprzeciw potrzebom klientów planujących zakupy przed długim weekendem, oferując także promocje na produkty spożywcze i tradycyjne rogale świętomarcińskie.

Nowoczesny sklep Biedronka z charakterystycznym logo uśmiechniętej biedronki i napisem Codziennie niskie ceny. Witryna obwieszona promocjami przedłużającymi godziny otwarcia i rabatami, o których przeczytasz więcej na Super Biznes.

i

Nowoczesny sklep Biedronka z charakterystycznym logo uśmiechniętej biedronki i napisem "Codziennie niskie ceny". Witryna obwieszona promocjami przedłużającymi godziny otwarcia i rabatami, o których przeczytasz więcej na Super Biznes.
  • Wydłużone godziny otwarcia obowiązują w piątek 7.11, sobotę 8.11 i poniedziałek 10.11 - sklepy czynne do 23:30
  • W niedzielę 9 listopada sklepy zamknięte z uwagi na niedzielę niehandlową, we wtorek 11 listopada z okazji Święta Niepodległości
  • Rogale świętomarcińskie w promocji 4,49 zł za sztukę przy zakupie dwóch lub 3,49 zł przy zakupie trzech (do 8.11)
  • Masło ekstra po 3,95 zł (przy zakupie trzech), cukier biały 1,50 zł za kilogram w ofercie 5+5 gratis z kartą Moja Biedronka
Super Biznes SE Google News

Biedronka otwarta dłużej przed długim weekendem

Sieć Biedronka wydłuża godziny otwarcia swoich sklepów przed nadchodzącym Świętem Niepodległości. W piątek 7 listopada, sobotę 8 listopada oraz poniedziałek 10 listopada ponad 3000 placówek w całej Polsce będzie czynnych co najmniej do godziny 23:30. To odpowiedź na potrzeby klientów, którzy chcą w spokoju przygotować się do długiego, rodzinnego weekendu.

W dniach poprzedzających Święto Niepodległości ponownie wydłużamy godziny otwarcia naszych sklepów. Robimy to z myślą o klientach, którzy chcą spokojnie zaplanować zakupy na długi, rodzinny weekend – wiemy, że to dla nich ważne i że doceniają tę wygodę

– mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu sieci Biedronka.

Wydłużone godziny pracy pozwolą na zakupy bez stresu, tłoku i pośpiechu. Należy pamiętać, że w niedzielę 9 listopada sklepy pozostaną zamknięte z uwagi na niedzielę niehandlową, a we wtorek 11 listopada – z okazji Święta Niepodległości.

Polecany artykuł:

Biedronka skanuje klientów kamerami nie tylko przy kasach. Można zapłacić nawet…

Rogale świętomarcińskie z wielkopolskiej tradycji

Z okazji Dnia Świętego Marcina, przypadającego 11 listopada, Biedronka zaprasza do skosztowania tradycyjnych rogali świętomarcińskich. Wypiek powstaje w wielkopolskiej piekarni z ponad stuletnią historią, sięgającą 1920 roku. Ten wyjątkowy przysmak jest wyrabiany według receptury chronionej unijnym oznaczeniem geograficznym, co potwierdza jego autentyczność.

Sekret rogali tkwi w delikatnym, półfrancuskim cieście o wyraźnym listkowaniu oraz aromatycznym nadzieniu z białego maku z dodatkiem rodzynek, orzechów włoskich i arachidowych, a także skórki pomarańczowej. Do 8 listopada rogale dostępne są w promocyjnej cenie: 4,49 zł za sztukę przy zakupie dwóch lub 3,49 zł za sztukę przy zakupie trzech. To smak, który przypomina o wielkopolskich korzeniach Biedronki – to właśnie w tym regionie powstał pierwszy sklep sieci.

Promocje na codzienne zakupy do 8 listopada

Do 8 listopada klienci sieci mogą skorzystać z atrakcyjnych ofert na podstawowe produkty spożywcze. Z kartą lub aplikacją Moja Biedronka dostępny jest cukier biały w promocji 5+5 gratis, gdzie cena każdego z 10 kilogramów wynosi jedynie 1,50 zł.

Masło ekstra Mleczna Dolina 200 g będzie dostępne w cenie 3,95 zł za sztukę przy zakupie trzech opakowań – to aż 43 procent taniej. Promocją "drugi tańszy produkt za 1 zł" zostały objęte paczkowane kabanosy marki Tarczyński, natomiast wszystkie ryby w puszce dostępne są w ofercie 2+1 gratis.

Przy zakupie dwóch butelek napojów gazowanych Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 2 l cena jednej wynosi 6,99 zł. Dokładne godziny otwarcia poszczególnych sklepów można sprawdzić w komunikacie na drzwiach sklepu, w aplikacji Moja Biedronka oraz na stronie www.biedronka.pl/sklepy.

Jak powstają rzeszowskie rogale św. Marcina?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIEDRONKA
GODZINY OTWARCIA