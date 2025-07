Pilne! LOT, Wizzair i Air France odwołują loty! Co się dzieje?

Początek wakacji szkolnych we Francji zbiegł się z drugim dniem strajku kontrolerów lotów, co spowodowało chaos na europejskich lotniskach. Lotnisko Chopina informuje o odwołanych rejsach Air France i PLL LOT na trasie Warszawa-Paryż oraz Wizz Air do Nicei. Sprawdź, czy Twój lot jest zagrożony i jakie masz prawa w tej sytuacji.

i Autor: Super Express Warszawa. Lotnisko Chopina