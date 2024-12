Nie będzie dopłat do kredytu 0 proc.! Minister z rządu Tuska potwierdził

Rząd rezygnuje z kredytu 0 proc. Minister rozwoju i technologii rozwiewa wątpliwości

- Ceny na rynku podniósł pisowski Kredyt 2 procent. To był jedyny program z kilku, które przez ostatnie 30 lat państwo polskie wprowadzało, który przyczynił się w tak istotny sposób – zadeklarował w rozmowie z Radiem ZET Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. Jednocześnie rozwiał wątpliwości. Rząd nie chce kredytu 0 proc. Plany są inne.

Nie będzie kredytu 0 proc.; program mieszkaniowy rządu zostanie zaprezentowany w pierwszym kwartale przyszłego roku - zapowiedział minister rozwoju i technologii.

"Myślę, że w pierwszym kwartale przyszłego roku nie tylko pokażę program, ale wejdziemy w fazę jego procesu legislacyjnego" - powiedział na antenie Radia Zet Paszyk zapytany, kiedy program mieszkaniowy rządu zostanie zaprezentowany.

Ponad 4 mld zł na mieszkalnictwo zapisane w budżecie. „Rząd musi znaleźć na to odpowiedź”

Zwrócił uwagę, że na mieszkalnictwo rząd zagwarantował w przyszłorocznym budżecie 4,5 mld zł i jeśli program nie zostanie przedstawiony do końca marca przyszłego roku, środki te mogą przepaść.

"W rządzie jesteśmy przekonani do tego, że młodzi Polacy zasługują na wsparcie w dostępie do pierwszego mieszkania. Dla mnie kluczowe są przeprowadzone od wielu lat badania. Blisko połowa młodych Polaków w wieku 25 do 35 lat mówi, że nie ma perspektyw na własne mieszkanie, i rząd musi znaleźć na to odpowiedź. Mamy różnice, rozbieżności, jaka forma tego wsparcia powinna dominować" - dodał. Minister podkreślił jednocześnie, że zapowiadany wcześniej program 0 proc. nie będzie realizowany.