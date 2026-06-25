Donald Tusk spotkał się z kanclerzem Niemiec i prezesem Banku Światowego.

W Gdańsku rozpoczęła się Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy.

Rozmowy dotyczą inwestycji, bezpieczeństwa i przyszłości Ukrainy oraz regionu.

Na kilka godzin przed inauguracją Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference 2026) w Gdańsku premier Donald Tusk spotkał się z czołowymi światowymi politykami i przedstawicielami międzynarodowych instytucji finansowych. Szef polskiego rządu rozmawiał z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, prezesem Banku Światowego Ajayem Bangą, premierem Mołdawii Alexandru Munteanu oraz przewodniczącym Prezydium Bośni i Hercegowiny Denisem Bećirovićiem. Spotkania odbyły się jeszcze przed oficjalnym otwarciem konferencji.

Gdańsk staje się centrum rozmów o odbudowie Ukrainy

Od czwartku Gdańsk gości uczestników dwudniowej Ukraine Recovery Conference 2026 – najważniejszego międzynarodowego wydarzenia poświęconego przyszłości Ukrainy i jej odbudowie po rosyjskiej agresji.

W programie znalazły się rozmowy dotyczące pięciu kluczowych obszarów: biznesu, bezpieczeństwa i obronności, integracji z Unią Europejską, rozwoju regionalnego oraz kapitału ludzkiego. W wydarzeniu uczestniczą przywódcy państw, przedstawiciele instytucji finansowych i przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w odbudowie ukraińskiej gospodarki.

Bank Światowy i miliardowe inwestycje

Równolegle z prezesem Banku Światowego spotkał się minister finansów Andrzej Domański. Jak poinformował we wpisie w serwisie X, rozmowy dotyczyły finansowania energetyki jądrowej, rozwoju rynku finansowego oraz globalnej ekspansji polskich firm.

Obecność szefa Banku Światowego podczas konferencji nie jest przypadkowa. Instytucja odgrywa jedną z najważniejszych ról w planowaniu i finansowaniu przyszłej odbudowy Ukrainy, której koszt – według najnowszych szacunków – liczony jest już w setkach miliardów dolarów.

Z prezesem Banku Światowego Ajay Banga rozmawialiśmy w Gdańsku o finansowaniu energetyki jądrowej, rozwoju rynku finansowego i globalnej ekspansji polskich firm. @WorldBankGroup #URC2026 pic.twitter.com/YgIg3fpQca— Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) June 24, 2026

Rozmowy także o europejskiej przyszłości regionu

Wśród zagranicznych gości znalazł się również premier Mołdawii Alexandru Munteanu. Jak przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka, Polska konsekwentnie wspiera europejskie aspiracje Mołdawii.

To ważny sygnał, ponieważ zarówno Mołdawia, jak i Ukraina uzyskały status państw kandydujących do Unii Europejskiej w czerwcu 2022 roku. Według przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen Mołdawia zrealizowała już 93 proc. reform przewidzianych w unijnym planie wzrostu.

Najważniejsza konferencja o przyszłości Ukrainy

Po zamkniętym posiedzeniu Platformy Darczyńców dla Ukrainy rozpoczęła się oficjalna część konferencji z udziałem szefów państw i rządów. Wśród mówców znaleźli się premier Donald Tusk, prezes Banku Światowego Ajay Banga oraz prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Odile Renaud-Basso.

Konferencja odbywa się co roku w innym europejskim mieście. Poprzednie edycje zorganizowano w Lugano, Londynie, Berlinie i Rzymie. Tegoroczne spotkanie w Gdańsku ma pomóc w mobilizacji międzynarodowego wsparcia finansowego oraz zachęcić inwestorów do udziału w odbudowie ukraińskiej gospodarki.

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]