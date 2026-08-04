ZUS ujawnia zaskakujące dane: Twoja emerytura może wzrosnąć nawet o 50% bez konieczności podnoszenia wieku emerytalnego!

Kluczem jest dłuższa aktywność zawodowa – już pięć dodatkowych lat pracy potrafi znacząco zwiększyć Twoje świadczenie, co potwierdzają najnowsze analizy.

Sprawdź, jak każdy rok aktywności wpływa na Twoje finanse i dowiedz się, jak szybko oszacować przyszłą emeryturę, by podjąć najlepszą decyzję.

Nie trzeba zmieniać obowiązującego wieku emerytalnego, aby otrzymywać znacznie wyższą emeryturę. Z wyliczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że już kilkuletnie odłożenie momentu przejścia na emeryturę może przynieść bardzo wyraźny wzrost świadczenia. Do tych danych odniósł się na platformie X Bartosz Marczuk, były wiceminister rodziny i polityki społecznej, obecnie związany z Instytutem Sobieskiego.

Pięć lat pracy dłuższej i emerytura wyższa o 50 procent!

Bartosz Marczuk przytoczył najnowsze wyliczenia przedstawione przez wiceprezesa ZUS Pawła Jaroszka w lipcowym Biuletynie PPK. Jak wynika z analizy opartej na rzeczywistych danych ubezpieczonych, odłożenie przejścia na emeryturę o pięć lat oznacza bardzo wyraźny wzrost miesięcznego świadczenia.

kobieta może otrzymać emeryturę wyższą o 49 proc.,

mężczyzna – nawet o 51 proc.

Dłuższa praca potężnie zwiększa emeryturę – po 5 latach o połowę – napisał Bartosz Marczuk, komentując dane ZUS.

To oznacza, że nawet bez zmian ustawowych i bez podnoszenia wieku emerytalnego wysokość przyszłego świadczenia może znacząco wzrosnąć, jeśli ktoś zdecyduje się dłużej pozostać aktywny zawodowo.

Dłuższa praca potężnie zwiększa emeryturę-po 5 latach o połowę⚡️☔️Wiceprezes @zus @PawelJaroszek o ich wyliczeniach:"Przeprowadziliśmy obliczenia na rzeczywistych (...) danych pokazujące dla mężczyzn, jak i kobiet co by było, gdyby opóźnić moment przejścia na emeryturę. (...)…— Bartosz Marczuk (@BartoszMarczuk) July 20, 2026

ZUS: każdy dodatkowy rok zwiększa świadczenie o 8–12 proc.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza obowiązku zakończenia pracy. Każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego zwiększa emeryturę średnio o 8–12 proc. Wzrost wynika z dwóch mechanizmów. Po pierwsze, na konto ubezpieczonego nadal wpływają składki. Po drugie, zgromadzony kapitał emerytalny jest później dzielony przez mniejszą prognozowaną liczbę miesięcy życia. Eksperci ZUS podkreślają, że decyzję o przejściu na emeryturę warto poprzedzić sprawdzeniem prognozowanej wysokości świadczenia.

Jak sprawdzić swoją przyszłą emeryturę?

Osoby zbliżające się do wieku emerytalnego nie muszą zgadywać, ile wyniesie ich świadczenie. ZUS udostępnia kilka narzędzi, które pozwalają przygotować taką prognozę.

Przyszłą emeryturę można sprawdzić:

w kalkulatorze emerytalnym na platformie eZUS,

w aplikacji mZUS,

korzystając z pomocy doradcy emerytalnego,

w corocznej informacji o stanie konta ubezpieczonego dostępnej na profilu eZUS.

Dokument zawiera nie tylko informacje o zgromadzonych składkach, ale również kilka wariantów prognozowanej wysokości emerytury.

Rekordziści pokazują, jak działa system

ZUS zwraca uwagę, że osoby, które pozostają aktywne zawodowo znacznie dłużej niż wynosi ustawowy wiek emerytalny, mogą liczyć na bardzo wysokie świadczenia.

W województwie śląskim rekordowe emerytury przekraczają 53 tys. zł miesięcznie. Otrzymują je osoby, które pracowały przez około 67 lat i zakończyły aktywność zawodową dopiero po ukończeniu 86. i 90. roku życia.

Zakład podkreśla jednak, że nie chodzi o pracę ponad siły. Z punktu widzenia wysokości przyszłego świadczenia znaczenie może mieć już rok, dwa lub trzy lata dodatkowej aktywności zawodowej.

Szczególnie korzystne dla kobiet

ZUS zwraca uwagę, że niższe świadczenia częściej dotyczą kobiet. Wynika to przede wszystkim z krótszej aktywności zawodowej, niższego wieku emerytalnego oraz częstszych przerw w opłacaniu składek związanych z opieką nad dziećmi lub bliskimi.

Dlatego eksperci zachęcają, aby przed złożeniem wniosku o emeryturę dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i sprawdzić, jak na wysokość świadczenia wpłynie dłuższa praca.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]