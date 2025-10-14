Do 15 października właściciele nieruchomości mogą zgłosić nielegalne przyłącza bez konsekwencji finansowych

MPWiK oferuje zwolnienie z opłat weryfikacyjnych wynoszących ponad 2400 zł dla wody i 3500 zł dla kanalizacji

Po terminie wodociągi rozpoczną naliczanie kar za bezumowne korzystanie z wodociągów i kanalizacji

Program abolicji obejmuje osiem gmin: Warszawę, Piastów, Pruszków, Michałowice, Raszyn, Nieporęt, Wieliszew i Serock

Ostatnia szansa dla właścicieli nieruchomości. Program abolicji kończy się 15 października

W związku ze wzmożonym zainteresowaniem MPWiK ostatecznie wydłużyło termin dobrowolnych zgłoszeń do 15 października 2025 roku. Program obejmuje właścicieli i użytkowników nieruchomości w Warszawie, Piastowie, Pruszkowie, Michałowicach, Raszynie, Nieporęcie, Wieliszewie i Serocku, którzy korzystają z wody lub kanalizacji w sposób bezumowny.

Warunkiem skorzystania z abolicji jest dobrowolne zgłoszenie się właściciela lub użytkownika nieruchomości. Zgłoszenia można składać do 15 października 2025 roku. To ostatni moment, aby uniknąć wysokich kar finansowych za nielegalne korzystanie z usług wodociągowych.

Kary za bezumowne korzystanie. Ile zapłacą właściciele po 15 października

Osoby, które dobrowolnie zgłoszą nielegalne przyłącze przed upływem terminu, mogą skorzystać z cennych bonusów, które przekładają się na duże oszczędności. Wodociągi Warszawskie zwolnią zgłaszających z kosztów związanych z weryfikacją przyłączenia, które normalnie wynoszą:

ponad 2400 zł brutto dla przyłącza wodociągowego

ponad 3500 zł brutto dla przyłącza kanalizacyjnego

Co więcej, zgłaszający unikną opłat za dotychczas świadczone bezumownie usługi – wodę i ścieki – za cały okres przed złożeniem wniosku o abolicję. Obciążenie za usługi nastąpi dopiero od dnia złożenia wniosku. To oznacza realne oszczędności liczone w tysiącach złotych.

Po 15 października 2025 roku wodociągi rozpoczną naliczanie pełnych kar za bezumowne korzystanie z wodociągów i kanalizacji. Właściciele nieruchomości, którzy nie zgłoszą się dobrowolnie, będą musieli zapłacić nie tylko za weryfikację przyłączy, ale także za wszystkie usługi od momentu wykrycia nielegalnego połączenia.

Nielegalne przyłącza do wodociągów. Jak złożyć wniosek o abolicję

Abolicja pozwala na uregulowanie sytuacji w kilku prostych krokach, ale niespełnienie warunków grozi odcięciem usług. Wniosek o abolicję można złożyć na dwa sposoby:

Osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy placu Starynkiewicza 5 lub ulicy Zaruskiego 4 w Warszawie

w Dziale Obsługi Klienta przy placu Starynkiewicza 5 lub ulicy Zaruskiego 4 w Warszawie Elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Po złożeniu wniosku MPWiK przeanalizuje stan techniczny przyłączenia na podstawie dostarczonej dokumentacji. Następnie Wodociągi Warszawskie wyślą pismo do klienta z opisem dalszego postępowania, które wskazuje czynności do wykonania w ciągu trzech miesięcy celem uregulowania przyłączenia.

Konsekwencje dla właścicieli nieruchomości. Co grozi po terminie

Pismo od wodociągów stanowi jednocześnie zawiadomienie o trwałym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego, jeśli właściciel nie spełni któregokolwiek z warunków legalizacji w wyznaczonym terminie.

Po 15 października 2025 roku wodociągi rozpoczną systematyczne kontrole i naliczanie kar za bezumowne korzystanie z usług. Właściciele nieruchomości, którzy zignorowali wezwanie do legalizacji przyłączy, mogą spodziewać się:

Wysokich kar finansowych za bezumowne pobór wody i odprowadzanie ścieków

za bezumowne pobór wody i odprowadzanie ścieków Opłat weryfikacyjnych przekraczających 5900 zł

przekraczających 5900 zł Wstecznego rozliczenia za wszystkie nieopłacone usługi

za wszystkie nieopłacone usługi Odcięcia od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Z programu abolicji skorzystało już blisko 300 mieszkańców Warszawy i okolic, którzy zdecydowali się dobrowolnie uregulować swoją sytuację prawną. MPWiK zachęca wszystkich właścicieli nieruchomości z nielegalnymi przyłączami do skorzystania z ostatniej szansy przed upływem terminu.