W rozmowie z Hubertem Biskupskim, wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak odpowiedzialny w resorcie za kolej, zapewnił, że urząd zajmuje się nie tylko audytami Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy Kolei Plus, ale także analizą potrzeb i planowaniem przyszłych inwestycji.

Jakie są cele audytów?

Głównym celem audytów jest rzetelna ocena projektów CPK i Kolej Plus. Pozwoli to na identyfikację ewentualnych błędów i niedociągnięć, a także na wypracowanie rekomendacji dotyczących ich poprawy. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie kosztownych pomyłek w przyszłości i stworzenie systemu transportowego, który będzie działał sprawnie i efektywnie.

Uczmy się na błędach

W ciągu ostatnich trzydziestu lat inwestycje kolejowe nie były planowane pod względem po pierwsze efektywności, a po drugie dopasowania do potrzeb, podkreślił Piotr Malepszak. Chodzi o to, by linie lokalne i regionalne naprawiać oraz modernizować w granicach rozsądku, ale nie inwestować w nie środków na poziomie 600-800 mln zł, czy nawet miliarda zł. Przykładowo modernizacja torów na trasie Warszawa-Poznań, która miała się zakończyć w 2020 roku i zapewnić bezpieczeństwo komunikacji oraz skrócenie czasu przejazdu o 5 minut, trwa 7 lat i kosztowała już 2,5 mld. I choć przyznał, że pewne elementy na tej trasie wymagały modernizacji, to nie za tak duże pieniądze i do tego w tak długim okresie. Stąd potrzeba audytu, aby w świecie inwestycji infrastrukturalnych nie popełniać już tego typu błędów i wyciągnąć wnioski, stwierdził wiceminister infrastruktury. Jednocześnie zapewnił, że pragnie zakończyć modernizację na trasie Warszawa-Poznań do końca 2024 roku.

Co dalej z CPK i Koleją Plus?

Wyniki audytów posłużą do opracowania nowych założeń dla CPK i Kolei Plus. Możliwe są pewne zmiany w projektach, mające na celu ich optymalizację i dostosowanie do rzeczywistych potrzeb. Celem jest stworzenie systemu transportowego, który będzie nowoczesny, wygodny i przyjazny dla środowiska.

W ramach CPK będzie kontynuowana budowa nowych linii kolejowych o wysokich parametrach, podkreślił z całą stanowczością Piotr Malepszak. Priorytetem jest nowa oś komunikacyjna wschód-zachód łącząca Warszawę-Łódź-Poznań, nazywana potocznie igrekiem od kształtu Y, o długości 480 km. Budowa kluczowych odcinków rozpocznie się już za dwa lata, czyli na przełomie 2026 i 2027 roku, a zostanie zakończona w 2035 roku.

Czy audyty przyniosą oczekiwane rezultaty?

Czas pokaże, czy audyty przyniosą oczekiwane rezultaty. Niewątpliwie jednak są one krokiem w dobrym kierunku, ponieważ pozwolą na rzetelną ocenę projektów CPK i Kolej Plus i wypracowanie rekomendacji dotyczących ich poprawy. Istnieje nadzieja, że dzięki temu uda się stworzyć system transportowy, który będzie spełniał oczekiwania Polaków i będzie służył im przez wiele lat.