Sztafeta, która niesie pomoc

W ramach JBL Triathlon Sieraków organizatorzy przygotowali wyjątkową akcję charytatywną – sztafetę na dystansie 1/8 Ironmana, w której amatorzy mogli dołączyć do drużyn dowodzonych przez znane osobistości ze świata sportu, biznesu i mediów. Zasady były proste: z każdej drużyny zebrać środki z zapisów, które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego i dydaktycznego dla dzieci z Domu Dziecka w Chrzypsku Wielkim.

W ramach tej inicjatywy JBL Triathlon Sieraków regularnie ogłaszał nazwiska kolejnych liderów drużyn, wśród których znaleźli się m.in. Chris McCormack – dwukrotny mistrz świata Ironman, Maja Włoszczowska – wicemistrzyni olimpijska, Marek Plawgo – olimpijczyk i mistrz Polski, czy Anna Kiełbasińska – medalistka olimpijska. Oprócz sportowych gwiazd, w akcję zaangażowały się również celebryci, tacy jak:

Sebastian Kulczyk – przedsiębiorca i mecenas aktywności społecznych,

Piotr Świerczewski – były reprezentant Polski w piłce nożnej,

Michał Kempa – komik i pasjonat sportu,

Fit Mama Edyta Litwiniuk – influencerka promująca zdrowy styl życia.

Dzięki ich obecności, drużyny szybko się zapełniały – miejsca rozchodziły się błyskawicznie, często już w kilka godzin po ogłoszeniu nowych liderów. Tego typu zaangażowanie pokazuje, jak duże jest zainteresowanie ideą pomagania i jak wiele osób gotowych jest dołączyć do drużyny, by wspierać szczytny cel. To inspirujący przykład współpracy na rzecz dzieci i wspólnego dążenia do zmiany ich życia na lepsze.

Ponad 30 tysięcy złotych – i to jeszcze nie koniec!

Dzięki wspólnej pracy i hojności darczyńców udało się już zebrać znacznie powyżej 30 tysięcy złotych. To wymierna pomoc, która zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego i edukacyjnego dla dzieci z Domu Dziecka w Chrzypsku Wielkim. Każda darowizna przybliża nas do stworzenia dzieciom lepszych warunków do nauki, zabawy i rozwoju.

Choć nie ma już możliwości dołączenia do drużyn sztafetowych, wciąż można pomóc, dokonując darowizny. JBL Triathlon Sieraków udowadnia, że sport to nie tylko walka o życiówki i medale – to także dzielenie się energią, sercem i pomocą z tymi, którzy tego potrzebują najbardziej.

Dane do wpłat:

KS TRI TOUR Stowarzyszenie

Bukowska 41, 62-070 Dąbrowa

NIP: 9721247020

mBank: 50 1140 2004 0000 3202 7931 2029

Tytuł przelewu: „Wsparcie akcji charytatywnej – Dom Dziecka w Chrzypsku Wielkim”

Kulminacją akcji będzie uroczyste, symboliczne przekazanie zebranej kwoty przedstawicielom Domu Dziecka. Ceremonia będzie wyjątkowym momentem, który przypomni wszystkim, że za każdym przebytym kilometrem stała chęć niesienia dobra.

