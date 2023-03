PiS chwali się obniżą podatków dla Polaków. Jak jest naprawdę? Mamy wyliczenia

Pożyczył 800 zł, oddał 42 tys. zł., do spłaty pozostało 102 tys. zł! Interweniuje Prokurator Generalny

Piotr Müller na konferencji prasowej reagując na zarzuty o podwyższanie podatków zapowiedział, że na kolejną konferencje przyprowadzi ministra finansów i poda przykład rodziny z dwojgiem dzieci, których rodzice zatrudnieni na etatach zarabiają po 5 tys. zł miesięcznie każde. Zdaniem rzecznika rządu, w takim przypadku obciążenia podatkowe znacznie się zmniejszyły.

Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFaktu w rozmowie z money.pl wskazał, że jeśli przykładowa, podana przez rząd rodzina zastosuje ulgę na dwoje dzieci, to ich obciążenie podatkowe w 2022 roku wyniosło 28 059,26 zł, a w 2015 roku było to 32 571,36 zł. Czyli zyskują dzięki zmianom podatkowym (np. kwocie wolnej od podatku i nowej skali podatkowej) o 4512 zł więcej.

Portal wskazuje, że rząd nieprzypadkowo podał taki przykład, bo wiedział, że przy takim wyliczeniu faktycznie wykaże korzyści. Jednak w przypadku rodziny, która ma zbyt niskie dochody, aby musiała zapłacić podatek (np. oboje rodziców zarabiało najniższa krajową, tj. 3010 zł brutto), w teorii zyskuje 200 zł względem 2015 roku, ale w praktyce nie może korzystać z ulg podatkowych, np. na leczenie chorego dziecka, czy modernizacje domu. Koniec końców więc nic nie tracą, ale też nic nie zyskują.

Marek Gadacz dyrektor i doradca podatkowy w firmie Andersen wyjaśnia portalowi money.pl, że emeryt, który pobierał do tej pory najniższą emeryturę, to w 2015 roku dostawała na rękę 1127 zł, a w 2022 roku 1218 zł (jeśli nie korzystał z żadnych ulg). Jeśli taki emeryt korzysta z ulgi na rehabilitację wysokości 2 tys. zł, to w 2022 roku nie odliczy nawet złotówki z wydanej kwoty, bo nie musiała płacić podatku.

Przedsiębiorcy najbardziej stratni na zmianach podatkowych

Ponadto doradcy podatkowi na których powołuje się money.pl stratne są osoby o wyższych dochodach, oraz przedsiębiorcy - którzy przecież też mogą być rodzicami. Tym samym, jeśli rodzic zarabia miesięcznie 15 tys. zł brutto, to nawet biorąc pod uwagi ulgi, traci względem roku 2015 roku 117 zł wynagrodzenia miesięcznie, czyli w skali roku ok. 1400 zł. Z kolei zarabiający 20 tys. zł brutto mają roczną stratę wysokości aż 7140 zł.

Jak wyliczył dla money.pl Marek Gadacz rodzic-przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą z miesięcznym przychodem 11 tys. zł i kosztami 2 tys. zł w 2015 roku przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych płacił łącznie obciążenia na zasadach ogólnych wysokości 24 813 zł, a przy podatku liniowym 26 041 zł.

W 2022 roku obciążenia takiego samego przedsiębiorcy na zasadach ogólnych wyniosły 30 409 zł, a przy podatku liniowym 32 265 zł. A to znaczny wzrost obciążeń.

