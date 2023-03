To wszystkie podatki wprowadzone przez rząd PiS! Będziesz w szoku!

Rząd zarabia na wysokiej inflacji

Mamy obecnie do czynienia z największym kryzysem od 27 lat. Realnie ubożejemy przez wysoką, 18,5 proc., inflację. Realna roczna dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw siódmy miesiąc z rzędu była ujemna i wyniosła -4,06 proc. To trzeci najgłębszy realny spadek realnych płac w Polsce w sięgającej 2005 roku historii porównywalnych danych. Przeciętne miesięczne realne emerytury oraz renty brutto (z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych) spadły o 4,7 proc. rok do roku. W przypadku realnych świadczeń rolników odnotowany spadek był jeszcze większy i wyniósł 8,5 proc.

Jakby tego było mało wysoka inflacja generuje wyższe dochody budżetu państwa. Każdy jej punkt procentowy to ok. 4,7 mld zł więcej w państwowej kasie. Ale rząd dodatkowo zwiększa podatki, które muszą płacić firmy i obywatele.

Jak rząd łupi Polaków?

Jak wyjaśnia portal, część obowiązkowych danin musiały zostać wprowadzone ze względu na konieczność wdrożenia unijnych dyrektyw i rozporządzeń. Portal wymienia wśród nich: opłatę emisyjną od paliw, obowiązkowe świadectwo charakterystyki energetycznej, procedowany jeszcze podatek od plastiku jak również podatek od nadmiarowych zysków spółek energetycznych czy akcyza na alkohol i papierosy. Część z nich wynika ze zlikwidowania tarcz antyinflacyjnych. Utrzymano jedynie 0 VAT na żywność.

Są jednak takie zmiany, które na skutek zlikwidowanych ulg i preferencji podatkowych wpłynęły na podwyższenie podatków, albo po prostu zostały podwyższone.

Wśród nich jak wylicza money.pl są np. wyższe stawki mandatów skarbowych i grzywien. Według podanych w portalu wyliczeń są one uzależnione do wysokości wynagrodzenia minimalnego, które w tym roku wzrośnie aż dwa razy. Dzięki tej podwyżce urząd skarbowy będzie mógł nałożyć na nas mandat karny w wysokości od 349 zł do 6980 zł (w okresie od stycznia do czerwca 2023 r.), a od lipca 2023 r. – kiedy płaca minimalna wzrośnie do 3,6 tys. zł miesięcznie – mandaty będą wynosić od 360 zł do 7200 zł.

Dalej portal wymienia chociażby podatek od deszczówki wprowadzony w 2018 r. Jak czytamy na portalu, od 2022 r. stawka podatku jest dużo wyższa niż wcześniej. Najwyższą stawkę uiszczają ci, którzy nie posiadają na swojej działce żadnej infrastruktury retencyjnej. W takim przypadku stawka podatku wynosi 1,50 zł za każdy m kw. powierzchni.

Kolejne podwyżki to tzw. danina solidarnościowa, wprowadzona w 2019 r. Wynosi ona 4 proc. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad kwotę miliona złotych rocznego dochodu.

-Od listopada 2019 r. podniesiono opłaty sądowe. W procesach cywilnych jest to 5 proc. wartości przedmiotu sporu. Tyle że przed zmianą przepisów opłata nie mogła być wyższa niż 100 tys. zł. Obecnie jej maksymalny pułap to 200 tys. zł. 1 stycznia 2019 r. wprowadzono opłatę od paliw. Stawki opłaty paliwowej na 2023 r. są wyższe o 13,3 proc. w stosunku do 2022 r. dla wszystkich rodzajów paliw. Opłata paliwowa wynosi aktualnie 172,91 zł za 1000 l benzyny silnikowej oraz wyrobów powstałych z jej zmieszania z biokomponentami wobec 152,61 zł w 2022 r.-informuje money.pl.

Portal przypomina także, że w rachunku za energię płacimy od lipca 2016 r. opłatę mocową. W 2022 r. opłata OZE doliczona do rachunków za prąd wynosi 90 gr za MWh. Od 23 kwietnia 2023 r. każdy, kto będzie chciał sprzedać lub wynająć dom/mieszkanie, będzie musiał wcześniej uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej dla tej nieruchomości. Koszt takiego obowiązkowego wydatku to od 400 zł do 1000 zł.

money wylicza, że od 1 stycznia 2021 r. weszła opłata małpkowa oraz podatek cukrowy od słodkich napojów. Rząd przywrócił w 2023 r. opodatkowanie 13. i 14. emerytur. Jak przypomina resort finansów, świadczenia te zgodnie z ustawą o PIT podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Poniżej lista wszystkich 30 zwyżek daniny jaką płacą państwu, firmy i obywatele.

PiS nie obniżył stawek VAT, które do 23 proc. podwyższył rząd PO-PSL, Wróciła wyższa, 23-procentowa stawka na paliwo, Wróciła też 8-procentowa stawka VAT za nawozy, Odebrano podatnikom możliwość odliczenia składki zdrowotnej od PIT, co jest de facto ich opodatkowaniem i zwiększeniem ciężarów fiskalnych Polski Ład. Odebrano podatnikom prawo do ulgi dla klasy średniej, Polski Ład. Od stycznia 2023 r. odebrano podatnikom, którzy czerpią dochód z najmu prywatnego, prawo do odliczania amortyzacji mieszkania Od 1 stycznia 2023 r. wzrosła akcyza na papierosy o 10 proc., a na alkohol o 5 proc. Wprowadzono także akcyzę na płyn do e-papierosów i tzw. wyrobów nowatorskich, Podwyższono opłaty abonamentowe za radioodbiornik lub telewizor, Obowiązują wyższe stawki mandatów skarbowych i grzywien Rekordowe podwyżki składek na ZUS, Wprowadzony został podatek od niektórych instytucji finansowych – czyli tzw. podatek bankowy, Wprowadzono nową opłatę za pobór wód podziemnych oraz powierzchniowych oraz wprowadzanie ścieków i wód opadowych minimalny podatek dochodowy (podatek od przychodów z budynków) Zmiana ustawy o CIT w 2018 roku wprowadzono – wdrażając Dyrektywę ATAD – limit na koszty finansowania dłużnego 1 stycznia 2018 r. wprowadzona została opłata deszczowa, zwana też podatkiem od deszczówki, 1 stycznia 2019 r. wprowadzono nową daninę solidarnościową wprowadzono opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków kapitałowych (tzw. exit tax), Od listopada 2019 r. podniesiono opłaty sądowe 1 stycznia 2019 r. wprowadzono opłatę od paliw 1 stycznia 2021 r. – po czterech latach zawieszenia – przywrócono podatek od sprzedaży detalicznej. Nadawcy VOD płacą 1,5 proc. przychodów na Polski Instytut Sztuki Filmowej. To tzw. podatek od Netfliksa Od lipca 2016 r. obowiązuje nowa opłata mocowa Od 1 stycznia 2021 r. weszła opłata małpkowa oraz podatek cukrowy od słodkich napojów Od stycznia 2021 r. spółki komandytowe oraz w niektórych przypadkach spółki jawne zostały objęte ustawą CIT Od 23 kwietnia 2023 r. każdy, kto będzie chciał sprzedać lub wynająć dom/mieszkanie, będzie musiał wcześniej uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej dla tej nieruchomości Rząd przywrócił w 2023 r. opodatkowanie 13. i 14. emerytur Od 2023 r. wzrósł przez to m.in. podatek rolny, którego stawka jest uzależniona od cen żyta Wyższe podatki płacą również producenci rolni prowadzący tzw. działy specjalne: farmy zwierząt czy szklarnie Wysokie wskaźniki inflacji oznaczają również wyższe opłaty lokalne. Maksymalne stawki opłat wzrosły o prawie 12 proc. Drożej jest też w uzdrowiskach i miejscowościach posiadających status ochrony uzdrowiskowej – tam opłaty mogą zostać podniesione maksymalnie od 30 do 60 gr za dobę pobytu. Od 2018 roku nastąpiło również rozdzielenie dochodów z działalności gospodarczej i kapitałowej, co oznacza brak możliwości rozliczania kosztów/strat związanych z tymi działalnościami razem

Źródło: Money.pl

