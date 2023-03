Rząd chce oszczędzać na emerytach! Ekspert: opodatkowanie trzynastki to absurd

Skarbówka zwraca Polakom więcej pieniędzy niż to wynika z PIT! To błąd? Wyjaśniamy

Wiceminister potwierdził, w 2023 roku będzie niższa trzynastka. Ekspert: pomysł jest absurdalny

Jeszcze w 2022 roku na mocy rządowego rozporządzenia trzynastki były zwolnione z podatku, co jak wyjaśniał wiceminister finansów Artur Soboń, było spowodowane zmianami w prawie podatkowym. Jak jednak powiedział w rozmowie z Hubertem Biskuspkim w programie Pieniądze to nie wszystko, w 2023 roku trzynasta emerytura będzie opodatkowana. Zdaniem eksperta, to absurdalny pomysł.

- Pomysł jest absurdalny. O ile w przypadku emerytur, emerytury pochodzą tłumaczenie jest takie, że świadczenia pochodzą ze wpłat na ubezpieczenie społeczne i nie są opodatkowane kiedy przekazujemy je do systemu. O tyle w przypadku trzynastej i czternastej emerytury, są to świadczenia takie same jak zasiłki z pomocy społecznej, więc nie ma żadnego argumenty, żeby je opodatkować - wyjaśnia Superbiznesowi dr Antoni Kolek.

Rząd chce obniżyć wydatki kosztem emerytów?

Żeby zrozumieć dlaczego opodatkowanie trzynastek wydaje się być mało sensowne, trzeba sięgnąć do podstaw systemu emerytalnego. Wysokość naszych emerytur zależna jest od składek, które odprowadzaliśmy od naszego wynagrodzenia przez całe życie. Trzynastkę dostajemy niezależnie od tego jak jest wysoka nasza emerytura, jest to więc świadczenie kompletnie niezależne od pieniędzy, które odkładaliśmy na koncie w ZUS. Wychodzi więc na to, że rząd wypłaca pieniądze emerytom, żeby je od razu zabrać.

- Jest to zupełne niezrozumienie zasad opodatkowania świadczeń i dochodów, wynika chyba tylko z chęci obniżenia kosztów systemu wypłaty trzynastej i czternastej emerytury Tak naprawdę trudno mieć argument za tym, żeby trzynastka miałaby być opodatkowana. Jeśli chcemy ją opodatkować, to po co wprowadzać taką wysokość, która będzie podstawą opodatkowania? To rozwiązanie jest zupełnie abstrakcyjne i nieprzystojące do naszego systemu i podatkowego i emerytalnego. Jeśli już musimy tą trzynastkę wypłacać, to przynajmniej racjonalnie zwolnijmy ją z podatku dochodowego od osób fizycznych - wyjaśnia dr Kolek.

