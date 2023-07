PiS kręci nowy bat na przedsiębiorców. Fiskus będzie mógł zignorować przedawnienie

Na stronie ministerstwa finansów pojawiła się informacja dotycząca nowelizacji ordynacji podatkowej. Dziennikarze "Gazety Wyborczej", którzy poddali analizie treść nowelizacji podkreślają, że choć pozornie nie ma w niej nic zaskakującego to skrajny niepokój budzi jedno zdanie. "Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia kontroli celno-skarbowej".

PiS idzie na wojnę z przedsiębiorcami? Zmiany w kwestii przedawnienia niezapłaconej daniny

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, po upływie 5 lat, fiskus nie ma możliwości dochodzenia niezapłaconej daniny. "Teraz, po zmianie prawa, wystarczy, że fiskus ogłosi, że rozpoczyna kontrolę celno-skarbową i przedawnienie będzie zawieszone. To może oznaczać, że skarbówka będzie mogła prowadzić kontrolę, jak długo będzie chciała i kontrolować na przykład zaległości podatkowe sprzed siedmiu czy dziewięciu lat" - wyjaśnił dr Antoni Kolek w rozmowie z "GW".

"Zawieszenie przedawnienia w związku z wszczęciem kontroli celno-skarbowej praktycznie burzy porządek konstytucyjny, destabilizuje system podatkowy. Powoduje, że staje się on nieprzewidywalny, a status podatnika staje się niepewny, bo nie może mieć pewności co do tego, kiedy nastąpi przedawnienie potencjalnych zaległości (...). wprowadzenie kolejnego instrumentu pozwalającego na niemal niekontrolowane zawieszanie przedawnienia stoi w kontrze do zasad demokratycznego państwa prawa i bezpieczeństwa prawnego jednostki"- komentuje w rozmowie z "Wyborczą" doradca podatkowy Przemysław Hinc.

Rząd chce jeszcze bardziej kontrolować podatników

W świetle obowiązujących aktualnie przepisów, istnieje możliwość zawieszenia biegu przedawnienia. Fiskus musi rozpocząć postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Jak wyjaśnia ekspert w rozmowie z "Wyborczą" Urząd Skarbowy napotkał opór w tej sprawie ze strony sądów. "Skoro więc sądy wydają niekorzystne dla skarbówki wyroki w sprawach obecnych przepisów, rząd postanowił teraz dopisać sobie w ordynacji inny przepis, który pozwoli mu nadal kontrolować podatników, jak długo chce" - podsumował na łamach "GW" dr Antoni Kolek.

Sonda Czy podatki w Polsce są za wysokie? TAK NIE NIE WIEM