Co zawiera PIT- 11?

Jak informuje portal, PIT-11 możemy otrzymać od pracodawcy w formie dokumentu pisemnego lub przez internet. Forma PIT-11 w przypadku druków wysyłanych od płatnika do podatnika jest do wyboru: papierowa lub elektroniczna.

-W PIT-11 ujęte są przychody, koszty, dochody oraz zaliczki z następujących źródeł przychodów; z pracy, z członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym, świadczeń z wypłaconych z Funduszu Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, działalności wykonywanej osobiście lub społecznie, z praw autorskich, umów o dzieło, umów zlecenie, czy z należności wynikających z umowy aktywizacyjnej. PIT-11 dostajemy od podmiotów-płatników, które wypłacają nam wynagrodzenie oraz pobierają od nas zaliczki na podatek (np. pracodawcy)-czytamy na portalu.

Do kiedy PIT-11 za 2022 dla pracownika?

Jednocześnie pitax.pl, podaje, że płatnicy mają obowiązek dostarczyć PIT-11 nam oraz urzędowi skarbowemu. Terminem dostarczenia PIT-11 jest

ostatni dzień stycznia – z upływem pierwszego miesiąca roku następującego po okresie rozliczeniowym, płatnik powinien przekazać kompletną informację PIT-11 do urzędu skarbowego;

ostatni dzień lutego – do tego dnia PIT-11 powinien być doręczony podatnikowi, którego dotyczy;

jest ostatni dzień - jeśli płatnicy dostarczają urzędowi rozliczenie PIT 11 elektronicznie (w formie elektronicznej) lub ostatni dzień stycznia - jeśli płatnicy dostarczają urzędowi rozliczenie PIT-11 w formie pisemnej. W 2023 r. płatnikom przysługiwać będzie wyższe wynagrodzenie z tytułu pełnionej przez nich funkcji i otrzymują 0,9% kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa - pisze pitax.pl

Otrzymane przez nas druki PIT 11 są podstawą do rozliczenia rocznego PIT‑37 lub PIT-36-czytamy na portalu. PIT-11 nie wysyłamy do urzędu skarbowego, jedynie opieramy się o informacje w nim wykazane przy rozliczeniu PIT-36 lub PIT-37 (te PITy wysyłamy do urzędu). Zarówno PITy roczne, jak i PIT-11 powinniśmy przechowywać przez przynajmniej 5 lat - zaznacza pitax.pl

