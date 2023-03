PIT 2023. Nie popełniaj tych błędów, jeśli szybko chcesz dostać zwrot podatku! Jak zrobić korektę PIT?

Pilot kradnie alkohol. Teraz tłumaczy, że to leki. Skandaliczne nagranie ujawnione

Rusza sezon na e-hulajnogi! Nowe przepisy i mandaty do 1000 złotych

Thermomix coraz droższy. Czy to koniec podwyżek? Producent wyjaśnia

Błędy w PIT

Błędów w formularzach PIT można zrobić sporo. Przede wszystkim trzeba bardzo mocno pilnować się podczas wpisywania wszelkich cyfr i liczb. Na przykład podanie błędnej kwoty z PIT-11 lub wpisanie jej w niewłaściwe pole będzie skutkować błędną kwotą podatku, a to z kolei nawet możliwością poniesienia odpowiedzialności karnoskarbowej. Zanim uznasz, że skorzystasz z jakiejś ulgi podatkowej, np.na internet, dziecko, konto emerytalne itd., sprawdź, czy na pewno masz do tego prawo i masz odpowiednie dokumenty poświadczające prawo do ulgi np. imienne faktury na internet.

Zanim wyślesz PIT czy zaakceptujesz druk w systemie elektronicznym, sprawdź dokładnie wszystkie dane. W wersji tradycyjnej/papierowej ważne będzie też złożenie podpisu. Bez niego deklaracja może być uznana po prostu za niezłożoną.

Uwaga! Każdy błąd, który podatnik popełnił w deklaracji podatkowej podlega korekcie. W przypadku odkrycia pomyłki należy wypełnić ponownie PIT, tym razem jednak jako cel złożenia deklaracji zaznaczyć opcję – korekta. Pamiętać należy, aby wypełnić wszystkie pola w deklaracji, a nie tylko poprawić te miejsca, w których się pomyliliśmy.

Błąd w PIT. Co za to grozi?

Wielu podatników boi się, że za źle wypełnioną deklarację grożą surowe kary. Czy faktycznie tak jest? Za błędne złożenie deklaracji podatkowej podatnikowi faktycznie może grozić odpowiedzialność karnoskarbowa. Możliwe jest jednak uniknięcie tej odpowiedzialności poprzez złożenie wspomnianej już skutecznej korekty oraz zapłaty ewentualnej niedopłaty. Jedno jest pewne, w tym zakresie po prostu warto współpracować, przyznać się do ewentualnego niedopatrzenia niż unikać kontaktu z urzędem skarbowym.

Sonda Czy podatki w Polsce są za wysokie? TAK NIE NIE WIEM