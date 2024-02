Nowe banknoty wchodzą do obiegu! Pojawi się wizerunek króla

Ulga mieszkaniowa w rozliczeniu podatkowym przysługuje, jeśli w ciągu ostatnich 3 lat sprzedaliśmy jedną nieruchomość, a pieniądze ze sprzedaży przeznaczamy na inne cele mieszkaniowe. Z ulgi mieszkaniowej nie mogą skorzystać podatnicy, którzy kupili lub otrzymali nieruchomość ponad 5 lat wstecz. Oznacza to, że wszyscy, którzy posiadają lokal mieszkalny i są jego właścicielami dłużej niż 5 lat, nawet po decyzji o sprzedaży nieruchomości i jej odpłatnym zbyciu, z ulgi mieszkaniowej nie mogą skorzystać. Jeśli więc sprzedaliśmy nieruchomość mieszkalną, zanim minął okres 5 lat pozostawania jej właścicielem, mamy prawo przeznaczyć środki pozyskane w drodze sprzedaży na cele mieszkaniowe i skorzystać z odliczenia. Nie może to jednak nastąpić później niż w ciągu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości, czyli jej sprzedaż. Środki uzyskane ze sprzedaży mogą zostać przeznaczone przez podatnika na zakup kolejnego lokalu mieszkalnego czy budynku, zakup spółdzielczego prawa do własności lub nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego.

Ulga mieszkaniowa – odliczenie zakupu sprzętu AGD

Wydatki związane ze sprzedażą wyposażenia mieszkaniowego w sprzęt AGD stanowią wykończenie instalacji gazowej, gazowo-elektrycznej, elektrycznej, wodociągowej, wodociągowo-kanalizacyjnej lub wentylacyjnej, dlatego przysługuje na nie odliczenie.

Sprzęty, zakup których możemy odliczyć to:

* kuchenka gazowa, kuchenka elektryczna lub gazowo-elektryczna, płyta indukcyjna,

* piekarnik,

* okap kuchenny,

* zmywarka,

* pralka,

* lodówka,

* szafka, która jest elementem mocowania umywalki w ramach kompletu,

* oświetlenie sufitowe i ścienne wewnętrzne,

* meble charakteryzujące się trwałym związkiem z lokalem mieszkalnym, wykonane na indywidualne zlecenie (np. szafy wnękowe, pawlacze),

* meble w zabudowie kuchennej

