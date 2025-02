PIT za 2024 r. Jak rozliczyć się przez Internet krok po kroku

Tusk ogłasza inwestycje Microsoftu w Polsce. 700 mln dolarów do 2026 roku

Od 15 lutego 2025 r. w usłudze Twój e-PIT są zeznania podatkowe za 2024 rok, wypełnione na podstawie danych, które posiada Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). W zeznaniach przygotowanych w usłudze uwzględnione są m. in. informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4 plus, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Najpopularniejszym formularzem jest PIT-37, który dotyczy pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów. Wypełnioną deklarację podatkową, podatnik może zweryfikować i zatwierdzić. Jeśli tego nie zrobisz, deklaracja zostanie automatycznie zaakceptowana.

Rozliczanie PIT online - krok po kroku

Dostęp do e-PIT jest możliwy w e-Urzędzie Skarbowym, rozliczyć się możemy na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu.

Do e-US możesz się zalogować się poprzez platformę login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Podatnicy, którzy zalogują się za pomocą jednej z tych metod mają dostęp do wszystkich e-usług w serwisie e-Urząd Skarbowy.

Po zalogowaniu się, użytkownik otrzymuje wypełniony PIT, który można zweryfikować i uaktualnić. System podpowiada m.in. numer konta bankowego oraz ulgi podatkowe. Po sprawdzeniu danych, deklarację można wysłać lub odrzucić i wypełnić ponownie.

Ważne!

Zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L nie będą automatycznie akceptowane w usłudze Twój e-PIT Podatnik musi je uzupełnić i zaakceptować.

Zwrot nadpłaty podatku

Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w terminie do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

Jak zapłacić podatek

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy, tak by wygodnie dokonać płatności online, również za pomocą BLIKa. Na przełomie marca i kwietnia br. użytkownicy e-Urzędu Skarbowego i usługi Twój e-PIT zyskają dodatkowo możliwość realizacji płatności podatkowych online przy użyciu kart płatniczych.

1,5 proc. podatku dla OPP

Podatnik rozliczający się w usłudze Twój e-PIT, który korzystał z tej możliwości w roku ubiegłym będzie miał wstawiony w zeznaniu PIT za 2024 r. nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierał (o ile jest ona nadal uprawiona do otrzymywania 1,5 proc. podatku), ale może tę organizację zmienić.

