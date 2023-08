i Autor: Shutterstock PKB

PKB znowu będzie wzrastać? Optymistyczna prognoza ekonomisty PKO BP

Niedługo nastąpi odbicie gospodarcze? Jak powiedział w rozmowie z PAP ekonomista PKO BP Kamil Pastor, w II kwartale PKB zmalał w ujęciu rocznym o 0,5 proc. Choć doszło do spadku koniunktury, to - jego zdaniem - w kolejnych kwartałach powinien nastąpić powrót do dodatniej dynamiki PKB.