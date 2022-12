i Autor: MAT. PRASOWE

Sektor bankowy

PKO BP wprowadza płatności odroczone. Do testów ustawiają się kolejki klientów

PKO Bank Polski szykuje się do wprowadzenia oferty płatności odroczonych, które zdobywają popularność na całym świecie. Do jej przetestowania ustawiają się kolejki, gdyż zgłosiło się kilkadziesiąt tysięcy osób. Płatności odroczone nadal są w Polsce nowością, choć już teraz taką metodę oferuje kilka podmiotów na rynku. Mowa tu o PayPo, Twisto i Allegro Pay, Do tego grona chce dołączyć właśnie PKO BP-informuje telepolis.pl