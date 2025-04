Mamy za dużo energii i za mało mocy? Niemcy już to przerabiali

Nowe zasady bezpieczeństwa w PKO BP – czego dotyczy zmiana?

PKO Bank Polski już 6 maja 2025 roku wprowadza nową formę zabezpieczenia transakcji elektronicznych, która dotknie wszystkich klientów – bez wyjątku. Zmiana ta to automatyczne ustawienie limitu dziennego przelewów na poziomie 10 tys. zł.

Michał Macierzyński, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO BP, jasno wskazuje, że problem oszustw internetowych narasta: – "Ataki cybernetyczne stają się coraz zuchwalsze, a czujność klientów może być osłabiona. Dziś niezwykle łatwo jest stracić pieniądze, dlatego trzeba wprowadzać wiele zabezpieczeń, by do tego nie dopuścić."

W ostatnich latach banki notują lawinowy wzrost prób wyłudzeń za pomocą fałszywych przelewów i podszywania się pod instytucje finansowe. Wprowadzenie ograniczeń w operacjach finansowych to reakcja na ten trend i element szerszej strategii PKO BP w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego.

Limit przelewów w iPKO – co się zmieni i dla kogo?

Od 6 maja 2025 roku każdy klient PKO BP zobaczy w swoim serwisie iPKO dzienny limit przelewów ustawiony na 10 tys. zł – niezależnie od wcześniejszych konfiguracji.

Warto podkreślić, że zmiana nie dotyczy wyłącznie nowych klientów czy osób fizycznych – obejmuje cały przekrój użytkowników bankowości elektronicznej PKO BP. Bank wprowadza ją systemowo, traktując jako domyślną formę ochrony środków finansowych.

Zaskoczeni mogą być zwłaszcza klienci biznesowi czy osoby dokonujące codziennych przelewów na wyższe kwoty. Na szczęście zmiana ta – choć automatyczna – nie jest nieodwracalna. Bank pozostawił furtkę umożliwiającą dostosowanie limitu do indywidualnych potrzeb.

Jak zmienić limit w iPKO?

Choć od 6 maja limit przelewów zostanie ustawiony domyślnie na poziomie 10 tys. zł dziennie, klienci PKO BP będą mogli go samodzielnie zmienić – nawet do 300 tys. zł. Bank przygotował bezpieczny mechanizm, który pozwoli użytkownikom dostosować wysokość limitu do własnych potrzeb. Zmiana limitu jest możliwa za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO lub aplikacji mobilnej IKO.

Co jeszcze planuje bank? Zmiany w polityce bezpieczeństwa

Wprowadzenie limitów przelewów to dopiero początek zmian, jakie PKO BP planuje w ramach wzmacniania bezpieczeństwa cyfrowego swoich usług. Bank zapowiada kolejne działania mające na celu ochronę klientów przed cyberzagrożeniami, choć szczegóły poznamy dopiero w nadchodzących tygodniach.

Z zapowiedzi wynika, że nowe rozwiązania będą dotyczyć zarówno serwisu internetowego iPKO, jak i aplikacji mobilnej IKO.

