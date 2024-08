Banki podnoszą opłaty za wypłaty z bankomatów. Nowa stawka od sierpnia

Podwyżki za bankomaty i inne usługi w PKO BP od 1 sierpnia 2024 r.

Od 1 sierpnia 2024 r. PKO BP zmienia taryfę prowizji i opłat. Zdrożeją m.in.:

wpłaty gotówkowe w formie otwartej we wpłatomatach PKO BP

wypłaty gotówki w formie otwartej, po wcześniejszym zgłoszeniu lub w kwocie nie wymagającej zgłoszenia

wpłaty gotówki w formie zamkniętej w walutach zrobione w banknotach

rachunki bieżące i rachunki o charakterze pomocniczym

Mniej wypłat z bankomatów, płatności zbliżeniowe z ogromną przewagą

NBP podał, że w I kw. 2024 r. transakcje bezgotówkowe stanowiły 95,2 proc. liczby wszystkich transakcji kartami płatniczymi. Pozostałe 4,8 proc. to transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, wypłaty w kasach banków lub wypłaty sklepowe (cash back).

Bank centralny podał także, że na koniec marca 2024 r. w Polsce funkcjonowało 20 869 bankomatów. Natomiast na koniec 2023 r., zgodnie z danymi przekazanymi do NBP, liczba bankomatów wynosiła 22 085 urządzeń. "Ten znaczący spadek liczby bankomatów jest spowodowany zmianą metodyki zbierania i opracowywania danych o tych urządzeniach. Z początkiem 2024 r. nałożony został obowiązek sprawozdawczy na operatorów bankomatów, co pozwoliło na wyeliminowanie podwójnego raportowania niektórych urządzeń. Do tej pory dane o nich były przekazywane do NBP głównie przez banki współpracujące z operatorami bankomatów na podstawie umów, do których NBP nie ma dostępu, i w związku z tym nie miał możliwości zidentyfikowania tych samych urządzeń wykazywanych w sprawozdaniach różnych banków. Z tego względu dane o liczbie bankomatów za I kw. 2024 r. nie są porównywalne z danymi za wcześniejsze okresy" – wyjaśniono.

Według danych banku centralnego, w I kw. 2024 r. zrealizowano 114,5 mln transakcji wypłat z bankomatów (co oznacza spadek o 6,4 proc. w porównaniu z kwartałem poprzedzającym). Wartość tych wypłat wyniosła 96,5 mld zł i była mniejsza o 5 mld zł (4,9 proc.). Średnia wartość wypłaty z bankomatu zwiększyła się do 843,3 zł (o 1,6 proc. w porównaniu z IV kw. 2023 r.).