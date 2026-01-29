Zbigniew Prus, menedżer z 30-letnim doświadczeniem w branży kolejowej, został nowym prezesem PKP Cargo S.A., obejmując stanowisko 2 lutego 2026 roku.

Wybór Prusa, który karierę zaczynał jako elektromonter i maszynista, podkreśla zwrot spółki w stronę kompetencji operacyjnych w kluczowej fazie restrukturyzacji.

Poprzednio Prus zarządzał PKP Cargo Service, spółką, która w 2024 roku osiągnęła zysk netto 30,3 mln zł, co świadczy o jego skuteczności.

Decyzja o powołaniu Prusa zapadła po konkursie ogłoszonym 30 grudnia 2025 roku, a kandydaturę wskazał akcjonariusz PKP S.A.

Zbigniew Prus nowym prezesem PKP Cargo

Decyzją akcjonariusza PKP S.A. Rada Nadzorcza PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji powołała 28 stycznia 2026 roku nowego prezesa spółki. Funkcję obejmie Zbigniew Prus, obecnie związany z PKP Cargo Service, który oficjalnie rozpocznie kadencję 2 lutego 2026 roku.

To kolejna zmiana na kluczowym stanowisku w czasie trwającej restrukturyzacji spółki. Tym razem postawiono na menedżera z wyraźnym zapleczem operacyjnym, co ma znaczenie dla stabilizacji procesów i dalszego porządkowania działalności przewoźnika.

Doświadczenie kolejowe budowane od podstaw

Zbigniew Prus posiada ponad 30 lat doświadczenia zawodowego w branży kolejowej. Karierę w spółkach Grupy PKP Cargo rozpoczynał na stanowiskach technicznych, m.in. jako elektromonter i maszynista, by z czasem przejść do funkcji menedżerskich i zarządczych.

„To doświadczenie, budowane od podstaw, pozwoliło mu na dogłębne poznanie specyfiki funkcjonowania sektora kolejowego oraz realiów działalności operacyjnej, a także zrozumienie wyzwań stojących przed pracownikami na wszystkich szczeblach organizacji” – podkreśla spółka w komunikacie.

Prezes PKP Cargo w czasie restrukturyzacji

Wybór nowego prezesa wpisuje się w potrzeby spółki znajdującej się w kluczowej fazie restrukturyzacji.

Poprzednia prezes PKP Cargo była finansistką, natomiast obecna decyzja sygnalizuje zwrot w stronę kompetencji stricte operacyjnych.

Wykształcenie i wyniki finansowe PKP Cargo Service

Nowy prezes PKP Cargo jest absolwentem studiów technicznych o specjalizacji kolejowej, posiada tytuł magistra inżyniera oraz dyplom MBA Wyższej Szkoły Biznesu. W ostatnich latach uczestniczył w procesach restrukturyzacyjnych, optymalizacyjnych oraz we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w obszarze taboru.

Zarządzana przez niego PKP Cargo Service osiągała bardzo dobre rezultaty finansowe, notując zysk netto 30,3 mln zł w 2024 roku oraz 32,6 mln zł po trzech kwartałach 2025 roku. Spółka świadczy usługi kompleksowej obsługi bocznic kolejowych, realizuje przewozy kolejowe oraz usługi trakcyjne.

PTNW Balcerowicz