PKP Cargo rozpoczyna masowe zwolnienia. Pracownicy już wytypowani

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Zwolnienia grupowe w PKP Cargo

Zgodnie z decyzją zarządu PKP Cargo zwolnienia grupowe w zakładach i centrali spółki, mają objąć 30 proc. zatrudnionych czyli do 4142 pracowników. Jak mówi w wywiadzie dla "PB" dr Marcin Wojewódka, p.o. prezesa PKP Cargo w restrukturyzacji:

- "Kończymy typowanie pracowników do zwolnień grupowych. Odbywa się to zgodnie z kryteriami ustalonymi w regulaminie zwolnień grupowych wypracowanym przez zarząd i przyjętym przez zarządcę sanacyjnego. W najbliższych dniach zaczniemy wręczać pierwsze wypowiedzenia. Proces potrwa do końca września 2024 r."

Zarząd przewoźnika chce, aby od 1 listopada w PKP Cargo było zatrudnionych około 10 tys. pracowników. Prezes Wojewódka dodał też, że spółka - oprócz zwolnień i zmian organizacyjnych - planuje dla ratowania swojej sytuacji finansowej zreformować zależne jej PKP Cargotabor, które zajmuje się serwisowaniem wagonów i lokomotyw. Firma zamierza jednak "wycofać się z niektórych lokalizacji".

Jakie odprawy dla zwalnianych pracowników?

"Puls Biznesu" podaje, że pracownicy PKP Cargo, tracący pracę w ramach zwolnień grupowych, mają trzy-, cztero-, a część kadry nawet sześciomiesięczne okresy wypowiedzenia. Wszystkim zwolnionym zostaną jednak skrócone do miesiąca, ale w zamian otrzymają odszkodowania. Ich wysokość ma odpowiadać wynagrodzeniu za czas skrócenia okresu wypowiedzenia.

Odchodzący pracownicy mogą otrzymać w sumie do ośmiu pensji. Ponadto przechodzący na emeryturę dostaną odprawy emerytalne, osoby uprawnione nagrody jubileuszowe, a posiadające niewykorzystany urlop wypoczynkowy ekwiwalent. Jak pisze "PB" - "spółka szacuje, że w indywidualnych przypadkach mogą to być kwoty przewyższające 100 tys. zł brutto".

Największy przewoźnik kolejowy w Polsce

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Największym pojedynczym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP SA, która ma 33,01 proc. akcji.

