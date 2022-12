Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zmiany w 500 plus

Wyjątkowy sklep dla fanów kolei

PKP Intercity uruchamia internetowy sklep dla miłośników kolei. ”Mikole” znajdą w nim m.in. tekstylia, gadżety, upominki czy artykuły dla dzieci – informuje portal nakolei.pl. Produkty są inspirowane światem kolei, a pierwszymi motywami są „Czuwak” i „Pantograf” – terminy dobrze znane wszystkim kolejarzom i miłośnikom pociągów czy transportu kolejowego. Sklep internetowy jest oparty o nowoczesną platformę technologiczną, co pozwala na wygodne nawigowanie i szybkie zakupy. Asortyment sklepu powstaje we współpracy z polskimi producentami. Dzięki temu PKP Intercity może wspierać polskich przedsiębiorców i skrócić czas oczekiwania na dostawy. Zamówione rzeczy będą wysyłane do klientów za pośrednictwem firmy InPost. Dostawa będzie ekonomiczna, a paczkę można odebrać w jednym spośród wielu tysięcy paczkomatów – niedługo tylko na terenie Polski będzie ich ponad 20 tysięcy. Oferta dostępna jest pod adresem www.sklep.intercity.pl.

Co można kupić w sklepie internetowym PKP Intercity?

Wśród dostępnych artykułów znajdziemy m.in. t-shirty, bluzy z kapturem czy czapkę zimową. W sklepie dostępne są również przydatne na co dzień lub w podróży gadżety takie jak kubki porcelanowe i butelki termiczne, torby zakupowe, plecaki w kształcie worka czy zawieszki na bagaż. Nie zapomniano o ofercie dla najmłodszych, która może okazać się świetnym prezentem pod choinkę - autorskie, związane z tematyką kolejową wersje znanych gier takich jak domino, dobble czy memo, a także książki i zeszyty ćwiczeń oraz maskotka Edek.

