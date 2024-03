PKP kusi Polaków zakupami w każdą niedzielę! Posłanka Lewicy wyśmiała to w internecie

QUIZ PRL. Wiesz, do czego używano tych przedmiotów? Patenty rodem z PRL

Niedzielne zakupy na dworcu?

W Polsce w roku jest tylko kilka niedziel handlowych. W pozostałe niedziele zamknięte są takie sklepy jak Lidl czy Biedronka. Za to otwarte są sklepy i wszelkie punkty usługowe na dworcach kolejowych. PKP przypomina o tym w mediach społecznościowych, zapraszając na niedziele zakupy na dworzec kolejowy. Spółka opublikowała w tym celu specjalnie stworzony zabawny filmik. Pomysł jednak nie spodobał się wszystkim. Swoje zdanie stanowczo wyraziła posłanka Lewicy Paulina Matysiak. Posłanka na platformie X napisała: "Rety, PKP SA zachęca do korzystania z dworców, ale nie po to żeby gdzieś pojechać, dobrze spędzić czas przed podróżą, tylko… zrobić zakupy w niedzielę".

1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa ograniczająca handel w niedziele. W niedziele i święta w placówkach handlowych zakazany jest handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu (w tym osobie wykonującej pracę w placówce handlowej na podstawie umowy prawa cywilnego jak np. umowa zlecenia) wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem. Zakaz nie dotyczy tylko wybranych świąt i kilku w roku niedziel handlowych.

