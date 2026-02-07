Płaca minimalna rośnie najwolniej w UE! Polska w ogonie Europy

Płaca minimalna w Polsce na tle Unii Europejskiej - analiza siły nabywczej.

Płaca Minimalna w Polsce na tle Unii Europejskiej

Eurostat publikując cykliczne statystyki podaje także dane o zarobkach wyrażonej w parytecie siły nabywczej - czyli odnosi zarobki do cen w danym kraju, tj. na ile pozwolić sobie można o minimalnych zarobkach. Jak się okazuje, płaca minimalna w Polsce jest jedną z wyższych w Europie, a na pewno znajdujemy się w pierwszej dziesiątce.

Najwyższą płacą minimalną w parytecie siły nabywczej w styczniu 2026 roku w UE mają (liczby to PSN - Płaca minimalna wyrażona w parytecie siły nabywczej).

Niemcy - 2157 Luksemburg - 2035 Niderlandy - 1979 Belgia - 1812 Irlandia - 1732 Francja - 1639 Polska - 1545 Hiszpania - 1519 Słowenia - 1417 Litwa - 1413

Przegoniliśmy m.in. Portugalię, czy Grecję. Polska płaca minimalna ma również najwyższą siłę nabywczą w Europie Środkowo-Wschodniej.

Na liście nie ma m.in. Austrii, Danii, Finlandii, Szwecji, czy Włoch ze względu na odmienne przepisy dotyczące płacy minimalnej.

Wzrost płacy minimalnej w Polsce jednym z niższych w Unii Europejskiej

Mimo, że pod kątem parytetu siły nabywczej minimalnego wynagrodzenia za pracę Polska znalazła się w czołówce, to znacznie gorzej wygląda statystyka wzrostu płacy minimalnej. Państwa z dziesięcioma najwyższymi wzrostami to:

Bułgaria - 12,5 proc. Słowacja - 12,1 proc. Litwa - 11,1 proc. Węgry 11 proc. Cypr - 8,8 proc. Niemcy - 8,4 proc. Chorwacja - 8,2 proc. Czechy - 7,7 proc. Grecja 6,1 proc. Portugalia 5,7 proc.

Polska znalazła się dopiero na 15 miejscu, za Łotwą, Irlandią, Holandią i Maltą z 3 proc. wzrostu płacy minimalnej w 2026 roku. Niżej były jedynie Luksemburg (2,5 proc.), Belgia (2 proc.) i Francja (1,2 proc.), a także Estonia i Rumunia, w której płaca minimalna nie wzrosła. W statystyce pod uwagę nie wzięto Hiszpanii i Słowenii, dla których Eurostat podaje dane za 31 grudnia 2025 roku.

Choć w tej statystyce przewodzą głównie biedniejsze kraje Unii Europejskiej, to w Niemczech, którzy są liderem płacy minimalnej po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej, wciąż mają jeden z najwyższych wskaźników wzrostowych minimalnego wynagrodzenia.

