Płaca minimalna rośnie najwolniej w UE! Polska w ogonie Europy

2026-02-07

Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, Polska pod względem parytetu siły nabywczej ma jedną z najwyższych płac minimalnych w Unii Europejskiej. Ale jesteśmy w samym ogonie pod kątem wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  • Płaca minimalna w Polsce na tle Unii Europejskiej - analiza siły nabywczej.
  • Porównanie płacy minimalnej w Polsce z innymi krajami UE.
  • Wzrost płacy minimalnej w Polsce na tle innych krajów UE.

Płaca Minimalna w Polsce na tle Unii Europejskiej

Eurostat publikując cykliczne statystyki podaje także dane o zarobkach wyrażonej w parytecie siły nabywczej - czyli odnosi zarobki do cen w danym kraju, tj. na ile pozwolić sobie można o minimalnych zarobkach. Jak się okazuje, płaca minimalna w Polsce jest jedną z wyższych w Europie, a na pewno znajdujemy się w pierwszej dziesiątce. 

Najwyższą płacą minimalną w parytecie siły nabywczej w styczniu 2026 roku w UE mają (liczby to PSN - Płaca minimalna wyrażona w parytecie siły nabywczej).

  1. Niemcy - 2157
  2. Luksemburg - 2035
  3. Niderlandy - 1979
  4. Belgia - 1812
  5. Irlandia - 1732
  6. Francja - 1639
  7. Polska - 1545
  8. Hiszpania - 1519
  9. Słowenia - 1417
  10. Litwa - 1413

Przegoniliśmy m.in. Portugalię, czy Grecję. Polska płaca minimalna ma również najwyższą siłę nabywczą w Europie Środkowo-Wschodniej.

Na liście nie ma m.in. Austrii, Danii, Finlandii, Szwecji, czy Włoch ze względu na odmienne przepisy dotyczące płacy minimalnej.

Wzrost płacy minimalnej w Polsce jednym z niższych w Unii Europejskiej

Mimo, że pod kątem parytetu siły nabywczej minimalnego wynagrodzenia za pracę Polska znalazła się w czołówce, to znacznie gorzej wygląda statystyka wzrostu płacy minimalnej. Państwa z dziesięcioma najwyższymi wzrostami to:

  1. Bułgaria - 12,5 proc.
  2. Słowacja - 12,1 proc.
  3. Litwa - 11,1 proc.
  4. Węgry 11 proc.
  5. Cypr - 8,8 proc.
  6. Niemcy - 8,4 proc.
  7. Chorwacja - 8,2 proc.
  8. Czechy - 7,7 proc.
  9. Grecja 6,1 proc.
  10. Portugalia 5,7 proc.

Polska znalazła się dopiero na 15 miejscu, za Łotwą, Irlandią, Holandią i Maltą z 3 proc. wzrostu płacy minimalnej w 2026 roku. Niżej były jedynie Luksemburg (2,5 proc.), Belgia (2 proc.) i Francja (1,2 proc.), a także Estonia i Rumunia, w której płaca minimalna nie wzrosła. W statystyce pod uwagę nie wzięto Hiszpanii i Słowenii, dla których Eurostat podaje dane za 31 grudnia 2025 roku.

Choć w tej statystyce przewodzą głównie biedniejsze kraje Unii Europejskiej, to w Niemczech, którzy są liderem płacy minimalnej po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej, wciąż mają jeden z najwyższych wskaźników wzrostowych minimalnego wynagrodzenia.

