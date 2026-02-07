Płaca minimalna rośnie najwolniej w UE! Polska w ogonie Europy

- Płaca minimalna w Polsce na tle Unii Europejskiej - analiza siły nabywczej.
Płaca Minimalna w Polsce na tle Unii Europejskiej
Eurostat publikując cykliczne statystyki podaje także dane o zarobkach wyrażonej w parytecie siły nabywczej - czyli odnosi zarobki do cen w danym kraju, tj. na ile pozwolić sobie można o minimalnych zarobkach. Jak się okazuje, płaca minimalna w Polsce jest jedną z wyższych w Europie, a na pewno znajdujemy się w pierwszej dziesiątce.
Najwyższą płacą minimalną w parytecie siły nabywczej w styczniu 2026 roku w UE mają (liczby to PSN - Płaca minimalna wyrażona w parytecie siły nabywczej).
- Niemcy - 2157
- Luksemburg - 2035
- Niderlandy - 1979
- Belgia - 1812
- Irlandia - 1732
- Francja - 1639
- Polska - 1545
- Hiszpania - 1519
- Słowenia - 1417
- Litwa - 1413
Przegoniliśmy m.in. Portugalię, czy Grecję. Polska płaca minimalna ma również najwyższą siłę nabywczą w Europie Środkowo-Wschodniej.
Na liście nie ma m.in. Austrii, Danii, Finlandii, Szwecji, czy Włoch ze względu na odmienne przepisy dotyczące płacy minimalnej.
Wzrost płacy minimalnej w Polsce jednym z niższych w Unii Europejskiej
Mimo, że pod kątem parytetu siły nabywczej minimalnego wynagrodzenia za pracę Polska znalazła się w czołówce, to znacznie gorzej wygląda statystyka wzrostu płacy minimalnej. Państwa z dziesięcioma najwyższymi wzrostami to:
- Bułgaria - 12,5 proc.
- Słowacja - 12,1 proc.
- Litwa - 11,1 proc.
- Węgry 11 proc.
- Cypr - 8,8 proc.
- Niemcy - 8,4 proc.
- Chorwacja - 8,2 proc.
- Czechy - 7,7 proc.
- Grecja 6,1 proc.
- Portugalia 5,7 proc.
Polska znalazła się dopiero na 15 miejscu, za Łotwą, Irlandią, Holandią i Maltą z 3 proc. wzrostu płacy minimalnej w 2026 roku. Niżej były jedynie Luksemburg (2,5 proc.), Belgia (2 proc.) i Francja (1,2 proc.), a także Estonia i Rumunia, w której płaca minimalna nie wzrosła. W statystyce pod uwagę nie wzięto Hiszpanii i Słowenii, dla których Eurostat podaje dane za 31 grudnia 2025 roku.
Choć w tej statystyce przewodzą głównie biedniejsze kraje Unii Europejskiej, to w Niemczech, którzy są liderem płacy minimalnej po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej, wciąż mają jeden z najwyższych wskaźników wzrostowych minimalnego wynagrodzenia.
