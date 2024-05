Subkonto ZUS. Co to jest i jak je sprawdzić? Czy wypłata środków jest możliwa?

Płaca minimalna 2025

Wszystko wskazuje na to, że podwyżka płacy minimalnej będzie tylko jednokrotna. W grę wchodzą dwie wartości: 4510,90 zł albo 4617,80 zł. Tak wynika ze wstępnych wyliczeń przygotowanych dla "DGP" przez Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomistę Federacji Przedsiębiorców Polskich. Prognoza ta została oparta na wskaźnikach z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024–2027, który został przyjęty przez rząd 30 kwietnia. Zdaniem eksperta FPP najbardziej prawdopodobne jest podniesienie płacy minimalnej w 2025 r. do 4510,90 zł, a stawki godzinowej do 29,50 zł. Oznacza to wzrost o 210,90 zł, tj. 5,6 proc." – wskazał Kozłowski, cytowany przez dziennik.

Płaca minimalna może być jeszcze wyższa

"DGP" podaje, że tak będzie, o ile najniższa krajowa będzie waloryzowana tylko o prognozę inflacji na 2025 r., czyli 4,1 proc., bez dodawania dwóch trzecich przewidywanego wzrostu PKB. Aby tak się stało, tegoroczna płaca minimalna nie może spaść poniżej 50 proc. średniego wynagrodzenia za I kw. 2024 r. (to ostatnie będzie znane 13 maja).

- "W przeciwnym razie płaca minimalna będzie jeszcze wyższa i wyniesie co najmniej 4617,80 zł, a stawka godzinowa 30,20 zł. Oznaczałoby to wzrost o 317,80 zł, tj. 8,1 proc." - pisze "DGP". Podane podwyżki to minimum wymagane przez przepisy, a rząd może przyjąć jeszcze wyższe wzrosty. Inaczej niż w poprzednich latach pracownicy mogą się spodziewać tylko jednej podwyżki płacowego minimum. Wynika to stąd, że prognozowany na 2025 r. wskaźnik inflacji wynosi poniżej 5 proc. (4,1 proc.).

WIELKI QUIZ: Złoty - 100 lat i ani grosza nie stracił! Sprawdź się w quizie o polskiej walucie Pytanie 1 z 15 1. Pierwszą polską monetą był: szekiel Kazimierza I Odnowiciela talar Bolesława II Szczodrego denar Bolesława Chrobrego Dalej