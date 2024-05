Płacisz BLIKIEM? Nowa sztuczka to promocja, która wyczyści konto

Promocja „Aktywny Klient 2023” w PGG przedłużona! Do kiedy można kupić węgiel taniej?

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego przestrzega płacących BLIKIEM

- Cyberprzestępcy zamieszczają reklamy w mediach społecznościowych, w których oferują możliwość otrzymania bonusu pieniężnego i podszywają się pod @BLIKmobile. Reklamy prowadzą na fałszywe strony, na których oszuści wymagają podania kodu #BLIK. Jeżeli wprowadzicie go na niebezpiecznej stronie, grozi to utratą Waszych środków – podaje CSIRT w komunikacie z 6 maja.

Jakie są pozostałe sztuczki na wyczyszczenie konta? Urząd Komisji Nadzoru Finansowego publikuje „przegląd wybranych oszustw”.

Oszust może wykupić wysokie miejsce w wynikach Google, żeby podszyć się pod bank

- formą dystrybucji fałszywych domen są wykupione przez przestępców reklamy w wyszukiwarce Google. Pozycjonowania fałszywych stron na pierwszych miejscach w wynikach wyszukiwania powoduje, że są one łatwo dostępne. Cyberprzestępcy podszywając się pod polskie banki zamieszczali w wyszukiwarce Google fałszywe reklamy, podszywając się pod prawdziwe strony logowania do bankowości elektronicznej. Wykorzystali zarówno podszycie pod strony logowania dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Po kliknięciu w link klient trafiał na fałszywą stronę bankowości elektronicznej, na której wyłudzane były poświadczenia logowania do bankowości elektronicznej – podaje knf.gov.pl.

Sztuczka na blokadę dostępu do konta bankowego

- Cyberprzestępcy podszywając się pod bank PKO BP rozsyłali wiadomości SMS informując o rzekomym zablokowaniu dostępu do usług bankowości i potrzebie ponownego aktywowania konta. W wiadomości znajdował się link, który kierował na stronę phishingową. Przestępcy starali się pozyskać dane uwierzytelniające do bankowości elektronicznej - podaje knf.gov.pl.

Podobnych pomysłowych sztuczek na wyczyszczenie konta jest znacznie więcej, wciąż tworzone są nowe. Najważniejsze zasada – nie działać pochopnie. Nierozważne kliknięcie może być warte fortunę.

