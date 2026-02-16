Najważniejsze informacje:

Waloryzacja składek emerytalnych w czerwcu 2026 może wynieść 9,1 proc.

Przejście na emeryturę w lipcu zamiast w czerwcu to nawet 300 zł brutto więcej miesięcznie

W 2026 roku prawo do emerytury nabędzie około 350 tysięcy osób

Im wyższe zgromadzone składki, tym większa różnica w wysokości świadczenia

Waloryzacja emerytury 2026 — co to oznacza dla przyszłych emerytów

ZUS co roku w czerwcu przeprowadza waloryzację zgromadzonych składek wszystkich ubezpieczonych. Ten mechanizm ma chronić oszczędności emerytalne przed utratą wartości. Według prognozy Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich, tegoroczna waloryzacja może osiągnąć poziom 9,1 procent.

Dane po trzech kwartałach dotyczące przypisu składki na ubezpieczenia społeczne dają nam już dobry ogląd sytuacji. Biorąc pod uwagę nieco spowalniającą dynamikę wynagrodzeń w drugiej połowie roku, ostateczna dynamika przypisu składki za cały rok może wynieść około 9,1 procent

— wyjaśnia ekspert w wypowiedzi dla Faktu.

Wniosek o emeryturę — dlaczego lipiec 2026 to korzystny termin

Osoby, które złożą wniosek o emeryturę w lipcu, skorzystają już z pełnej waloryzacji swojego kapitału emerytalnego. Różnica w wysokości świadczenia może być naprawdę znacząca.

Przykład: 60-letnia kobieta z kapitałem 600 tysięcy złotych na koncie ZUS otrzyma emeryturę w wysokości 2 271 zł brutto, jeśli przejdzie na świadczenie w maju lub czerwcu. Po czerwcowej waloryzacji składek, przy przejściu w lipcu, jej emerytura wyniesie już 2 478 zł brutto. To o 207 złotych więcej miesięcznie.

Emerytura wyższa o 300 zł — dla kogo największe korzyści

Im więcej składek zgromadzonych na koncie emerytalnym i im późniejszy wiek przejścia na emeryturę, tym różnica będzie bardziej odczuwalna. Osoby w wieku 64-65 lat mogą zyskać około 300 złotych brutto miesięcznie, czekając z wnioskiem do lipca.

70-latek z wyższym kapitałem emerytalnym może otrzymać nawet o 385 złotych brutto więcej, jeśli złoży wniosek po czerwcowej waloryzacji składek ZUS.

ZUS waloryzacja składek — ile może wynieść w 2026 roku

Prognozowana waloryzacja na poziomie 9,1 procent będzie najniższą od 2020 roku. Dla porównania — w 2025 roku wyniosła 14,41 procent, a w 2024 roku — 14,87 procent. Mimo niższego wskaźnika, eksperci podkreślają, że to wciąż solidna waloryzacja, która odbywa się w warunkach znacznie niższej inflacji niż w poprzednich latach.

Kiedy złożyć wniosek o emeryturę — praktyczne wyliczenia

Tabela: Wysokość emerytury w zależności od terminu złożenia wniosku

Wiek Emerytura przed lipcem Emerytura od lipca Różnica 60 lat 61 lat 62 lata 63 lata 64 lata 65 lat 67 lat 70 lat 2 271 zł 2 354 zł 2 443 zł 2 537 zł 2 636 zł 2 741 zł 2 970 zł 3 380 zł 2 478 zł 2 568 zł 2 663 zł 2 768 zł 2 876 zł 2 990 zł 3 241 zł 3 688 zł 207 zł 214 zł 220 zł 231 zł 240 zł 249 zł 271 zł 308 zł

Symulacje dla kapitału emerytalnego 600 tys. zł

Waloryzacja kapitału emerytalnego — kiedy poznamy ostateczny wskaźnik

Ostateczny wskaźnik waloryzacji składek na 2026 rok poznamy najpóźniej w połowie maja. Do tego czasu przyszli emeryci mogą planować optymalny termin złożenia wniosku do ZUS.

W tym roku około 350 tysięcy osób nabędzie prawo do emerytury. Świadoma decyzja o terminie przejścia na świadczenie może przynieść wymierne korzyści finansowe przez kolejne lata pobierania emerytury.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025