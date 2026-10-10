Wyobraź sobie: ktoś kupił działkę na obrzeżach miasta. Wokół powstają domy, sąsiedzi już się wprowadzili, doprowadzono prąd, niedaleko biegnie droga. Właściciel odkładał budowę, zbierał pieniądze, być może czekał na lepszy moment na zaciągnięcie kredytu. Wreszcie chce rozpocząć inwestycję. I właśnie wtedy okazuje się, że na jego działce domu postawić nie wolno.

To jeden ze skutków największej od lat reformy planowania przestrzennego. Jej zasadniczy cel trudno zakwestionować: uporządkować chaotyczną zabudowę, która od dekad rozlewa się wokół polskich miast i miasteczek, podnosząc koszty infrastruktury i usług publicznych. Problem w tym, że między ambitnymi założeniami a ich realizacją pojawiła się przepaść.

Termin minął, większość gmin nie zdążyła

Reforma planowania przestrzennego została uchwalona w 2023 roku. Jednym z jej filarów jest obowiązek opracowania przez gminy tak zwanych planów ogólnych. To dokumenty, które określają podstawowe zasady zagospodarowania całego obszaru gminy, w tym miejsca przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługi, produkcję czy tereny zielone.

Początkowo zakładano, że dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stracą moc z końcem 2025 roku. Termin przesuwano, ostatecznie na 31 sierpnia 2026 roku. Ale nawet dodatkowy czas nie wystarczył. Według Ministerstwa Rozwoju i Technologii do końca sierpnia uchwalono i opublikowano 877 planów ogólnych, czyli dokumenty przygotowało zaledwie 35,37 proc. wszystkich gmin w Polsce. Co więcej, tylko 831 planów już wtedy obowiązywało. Oznacza to, że niemal dwie trzecie samorządów nie osiągnęło tego etapu wdrażania reformy.

Brak planów nie oznacza całkowitego wstrzymania inwestycji. Ministerstwo uspokaja, że zachowują moc obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz wcześniej wydane decyzje o warunkach zabudowy.

Upływ terminu na uchwalenie planów ogólnych nie oznacza wstrzymania procesów inwestycyjnych w gminach, które nie uchwaliły planu na czas

– zapewniał wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski w komunikacie resortu z 31 sierpnia.

Problem dotyczy więc przede wszystkim nowych inwestycji na gruntach bez obowiązującego planu miejscowego. W gminach, w których nie wszedł w życie plan ogólny, możliwości wydawania nowych decyzji o warunkach zabudowy zostały znacząco ograniczone. Przepisy przewidują natomiast możliwość rozpatrywania wniosków złożonych przed upływem sierpniowego terminu. Ograniczenia dotyczą również uchwalania nowych planów miejscowych, choć część rozpoczętych wcześniej procedur można kontynuować.

Gminy mogą – i powinny – uchwalać plany ogólne. Ale dopóki tego nie zrobią i dokumenty nie wejdą w życie, część właścicieli działek pozostaje w niepewności.

Nawet Warszawa zaciągnęła inwestycyjny hamulec

Jak poważne mogą być konsekwencje opóźnienia, pokazuje Warszawa. Stolica również nie zdążyła uchwalić planu ogólnego przed końcem sierpnia. Tymczasem według danych przytoczonych przez „Gazetę Wyborczą” aż połowa powierzchni miasta nie jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W tych miejscach realizacja nowych inwestycji często zależy od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Problem nie dotyczy wyłącznie deweloperów planujących kolejne osiedla. Bez takiej decyzji niektóre inwestycje mogą utknąć na znacznie wcześniejszym etapie. Może chodzić nawet o rozbudowę domu, adaptację strychu na cele mieszkalne czy budowę szamba. Oczywiście pod warunkiem, że konkretne przedsięwzięcie wymaga uzyskania warunków zabudowy, a inwestor nie złożył odpowiedniego wniosku przed wrześniem.

Dlaczego stolica nie zdążyła? Podczas konsultacji projektu planu ogólnego mieszkańcy zgłosili aż 77 tysięcy uwag. Ich rozpatrywanie okazało się czasochłonne.

Niejednokrotnie, razem z innymi samorządami zrzeszonymi w ramach Unii Metropolii Polskich, komunikowaliśmy, że czas na sporządzenie planów ogólnych jest za krótki, zwłaszcza dla największych gmin

– mówiła „Gazecie Wyborczej” Monika Beuth, rzeczniczka warszawskiego ratusza.

Jeszcze trudniejsza sytuacja może panować w Łodzi. Tam projekt planu ogólnego spotkał się z wyjątkowo ostrą krytyką urbanistów. Robert Warsza, prezes łódzkiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich i były dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, oceniał w sierpniu, że miasto pozostaje mniej więcej rok za Gdańskiem czy Wrocławiem.

Zawiera (projekt planu – red.) tyle błędów, że nie nadaje się nawet do konsultacji

– alarmował w „Gazecie Wyborczej”. Wskazywał na błędy w klasyfikacji istniejących terenów, niewłaściwe parametry zabudowy i brak odpowiedniego układu drogowego. Zdaniem eksperta miasto mogłoby uchwalić plan najwcześniej za rok. Oznaczałoby to znacznie dłuższy okres ograniczeń dla inwestycji wymagających nowych decyzji.

Przykłady Warszawy i Łodzi pokazują dwa oblicza tego samego problemu. W stolicy opóźnienia wynikają między innymi z ogromnej liczby uwag mieszkańców i skomplikowanych procedur. W Łodzi ekspert kwestionuje również jakość samego projektu. Ale w obu przypadkach konsekwencje mogą ponosić właściciele nieruchomości i inwestorzy.

Sąsiad może budować, a ty nie!

Przez lata jednym z symboli polskiego planowania przestrzennego była właśnie decyzja o warunkach zabudowy, popularnie nazywana „wuzetką”. Tam, gdzie nie obowiązywał miejscowy plan, pozwalała określić warunki konkretnej inwestycji na przykład w oparciu o „zasadę dobrego sąsiedztwa”, czyli w zgodzie z zabudową sąsiednich działek. System ten umożliwiał powstawanie domów również na terenach, dla których samorząd nie stworzył kompleksowej wizji zagospodarowania. Skutki można zobaczyć niemal w całym kraju: osiedla wyrastające pośród pól, domy przy wąskich drogach bez chodników, zabudowa oddalona od szkół, sklepów i transportu publicznego.

Dla właściciela gruntu oznaczało to możliwość jego wykorzystania. Dla gminy – często rosnące koszty budowy i utrzymania dróg, wodociągów, kanalizacji czy infrastruktury społecznej.

Nowe przepisy mają ograniczyć to zjawisko. Plan ogólny wyznacza też strefy, w których dopuszczalna jest zabudowa mieszkaniowa, oraz obszary uzupełnienia zabudowy (OUZ), na których co do zasady można uzyskać decyzję o warunkach zabudowy dla nowych budynków.

Nie oznacza to, że wszystkie pozostałe, dotąd niezabudowane działki stracą możliwość wykorzystania. Jednak dla części właścicieli plan ogólny może oznaczać, że wymarzony dom nie powstanie. Co istotne, gminy nie mają pełnej swobody w wyznaczaniu nowych terenów mieszkaniowych. Muszą uwzględniać istniejącą już zabudowę oraz zapotrzebowanie na nowe mieszkania, wyliczane według określonych zasad. Nie mogą więc po prostu uznać wszystkich potencjalnie atrakcyjnych gruntów za tereny budowlane. Tym bardziej w chwili, gdy prognozy demograficzne sugerują, że populacja Polski będzie malała.

To może prowadzić do konfliktów. Właściciel działki widzi wokół istniejące domy i uważa, że jego grunt powinien być traktowany tak samo. Samorząd musi jednak uwzględnić przepisy, przyjęte wskaźniki i długofalowe potrzeby gminy. W rezultacie granica pomiędzy terenem przeznaczonym pod zabudowę a takim, na którym budowanie będzie ograniczone, może przebiegać w miejscu dla mieszkańców niezrozumiałym.

W dodatku stawką jest nie tylko możliwość wybudowania domu, lecz także wartość nieruchomości.

W gminach, w których nie ma planów miejscowych, to plan ogólny będzie decydować o wycenie nieruchomości. Oddziaływanie będzie potężne, dlatego jakość dokumentu jest tak ważna

– oceniał Robert Warsza w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Zdaniem urbanisty, rzeczoznawcy będą uwzględniać parametry zapisane w planach ogólnych, a rozbieżności między dokumentami a rzeczywistym zagospodarowaniem mogą prowadzić do konfliktów już na etapie obrotu nieruchomościami. Działka, która dotychczas uchodziła za atrakcyjny grunt pod budowę domu, może stracić na wartości, jeśli nowy plan ograniczy możliwości jej zabudowy. W innych przypadkach uporządkowanie sytuacji planistycznej może z kolei zwiększyć przewidywalność inwestycji.

Reforma trafia do sądów

Szlaki nowej reformy przecierają są Pyskowice na Śląsku, które jako pierwsza gmina w Polsce przyjęły plan ogólny. Pierwsza wersja dokumentu została wprawdzie w sierpniu 2025 roku unieważniona przez wojewodę, ale po poprawkach i ponownym uchwaleniu plan wszedł w życie.

Na tym jednak sprawa się nie skończyła. Jeden z mieszkańców zaskarżył uchwałę, zarzucając między innymi nieprawidłowe wyznaczenie stref planistycznych, wadliwy bilans terenów mieszkaniowych, nierówne traktowanie mieszkańców oraz niewłaściwe przeprowadzenie konsultacji społecznych. 12 lutego 2026 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę, ale wyrok nie jest prawomocny.

Jest też druga strona medalu – problemy sprawiają także błędy popełniane przez samorządy. Jak wynika z analizy „Dziennika Gazeta Prawna” do 10 września 2026 roku wojewodowie wydali już łącznie 64 rozstrzygnięcia nadzorcze unieważniające plany ogólne w części lub w całości.

Lista uchybień jest długa: od błędnego wyznaczania terenów przeznaczonych pod zabudowę i niewłaściwego określania powierzchni biologicznie czynnej, przez nieuwzględnienie ochrony złóż kopalin, po nieprawidłowe konsultacje z mieszkańcami. W gminie Lipowa na Śląsku zorganizowano spotkanie konsultacyjne o godzinie 13. Wojewoda zakwestionował takie rozwiązanie, uznając, że konsultacje powinny umożliwiać udział mieszkańcom po godzinach ich pracy. W Żyrzynie na Lubelszczyźnie zabrakło jednej z obowiązkowych form konsultacji, a w Stoczku Łukowskim nie udostępniono na czas raportu z ich przebiegu.

Były również przypadki bezpośrednio związane z prawem do zabudowy. W gminie Szastarka na Lubelszczyźnie wyznaczono strefy dopuszczające zabudowę mieszkaniową na terenach, które nie spełniały ustawowych warunków. Wojewoda zakwestionował plan w całości.

Dla mieszkańców takie rozstrzygnięcia oznaczają dodatkową niepewność. Plan, który miał określić przyszłość ich nieruchomości, może zostać zakwestionowany, a samorząd musi poprawiać dokument i ponawiać niezbędne czynności.

Porządkowanie przestrzeni czy utrwalanie chaosu?

Z punktu widzenia państwa reforma planowania ma głęboki sens. Polska przez dekady pozwalała zabudowywać tereny bez wystarczającej koordynacji. Rozproszone osiedla generują koszty, zwiększają zależność mieszkańców od samochodów i zajmują kolejne tereny otwarte. Planowanie przestrzenne powinno przecież polegać na czymś więcej, niż rozpatrywaniu pojedynczych wniosków inwestorów.

Ale jest też druga strona. Właściciele nieruchomości podejmowali decyzje o ich zakupie w określonych warunkach prawnych. Dla wielu działka stanowi znaczną część rodzinnego majątku. Zmiana możliwości jej zagospodarowania może mieć poważne konsekwencje finansowe, nawet jeśli nie oznacza formalnego odebrania jakiegokolwiek wcześniej uzyskanego prawa do budowy.

W dodatku państwo, które przez lata tolerowało chaotyczną zabudowę, teraz próbuje ją uporządkować, nakładając na samorządy obowiązki, z którymi większość nie zdążyła sobie poradzić w terminie. Nie pomaga fakt, że nawet dokumenty już uchwalone okazują się niekiedy wadliwe.

Otwarte pozostaje też pytanie o to, czy plany ogólne powstrzymają chaos przestrzenny, czy wręcz go usankcjonują. Robert Warsza zwraca uwagę, że w projekcie łódzkiego planu ogólnego przewidziano miejsce również dla… rozproszonych osiedli łanowych, czyli zabudowy powstającej na dawnych, wąskich pasach gruntów rolnych. To właśnie takie osiedla są jednym z najbardziej charakterystycznych przejawów niekontrolowanego rozlewania się miast.

– Uzyskujemy strukturę, która zamiast coś porządkować, legalizuje wszystko to, co nam się nie udało.