Plany Wakacyjne Polaków 2023. Jak wygląda rynek turystyczny po pandemii?

- Plany Wakacyjne Polaków to cykliczne badanie realizowane na zlecenie Mondial Assistance. Prowadziliśmy je od 2011 roku, a tegoroczne wyniki są pierwszymi pełnymi po zniesieniu ograniczeń pandemicznych w większości krajów. Celem badania jest rozpoznanie planów i potrzeb wakacyjnych Polaków, w tym określenie jak duża będzie tegoroczna grupa turystów, czy decydują się oni na pośrednictwo biura podróży, jakie są najpopularniejsze destynacje oraz preferowane formy wypoczynku – przybliża Piotr Ruszowski, prezes Mondial Assistance.

Chorwacja i Grecja wciąż najpopularniejsze. Coraz modniejsze Włochy oraz Turcja

Pomimo zmian geopolitycznych i ekonomicznych w ostatnich latach, główne kierunki planowanych wyjazdów zagranicznych pozostają niezmienne – Polacy uwielbiają Chorwację, Grecję oraz Hiszpanię (w tym Wyspy Kanaryjskie). Jednocześnie coraz popularniejsze stają się dwa kolejne państwa basenu Morza Śródziemnego - Włochy oraz Turcja. Z tegorocznej edycji badania Plany Wakacyjne Polaków wynika, iż w ostatnich latach zmienił się sposób spędzania czasu wolnego przez turystów. W czasie wakacji Polacy rzadziej niż przed pandemią planują uprawianie sportu. Na terenie naszego kraju coraz popularniejsze są piesze wycieczki, natomiast za granicą Polacy coraz częściej oddają się nocnemu życiu w barach i pubach oraz chętniej korzystają ze SPA. Samolot jest niezmiennie najpopularniejszym środkiem transportu w przypadku wyjazdów zagranicznych. W kraju Polacy najczęściej wybierają samochód, choć kolej jest bardziej ceniona niż cztery lata wcześniej.

Większość osób wyjeżdżających z biurem podróży wykupuje pełen pakiet usług

42 proc. Polaków czyli ok. 3,7 mln osób planuje wyjechać za granicę z biurem podróży. Oznacza to spadek o 7 pp. w porównaniu do 2019 roku. Nie zmienia się jednak pakiet usług z jakich korzystają osoby wybierające się na wakacje – blisko 80 proc. ankietowanych korzysta z pełnej oferty biur podróży, tj. zarówno dojazdu, jak i zakwaterowania w trakcie zagranicznych wojaży. W porównaniu z poprzednim badaniem liczba osób organizujących wyjazd samodzielnie wzrosła z 5 mln do 5,2 mln.

- Najpopularniejsze destynacje polskich turystów, tj. Chorwacja, Grecja i Hiszpania od lat cieszą się zainteresowaniem. Widzimy również, że w przypadku państw Półwyspu Bałkańskiego Polacy często decydują się na samodzielną organizację wyjazdu ze względu na mniejszą odległość i popularność tych lokacji. Niezmiennie na bardzo wysokim poziomie jest liczba ubezpieczonych wyjeżdżających z biurami podróży, co tylko pokazuje, że mamy do czynienia ze świadomymi klientami. Ubezpieczenia oferowane przez touroperatorów podnoszą również jakość obsługi klienta. Pandemia dobitnie pokazała, że są one świetnym uzupełnieniem ich oferty. Zadowolenie klienta, który jest dobrze zabezpieczony w podróży, przekłada się na postrzeganie biur podróży i agentów – komentuje wyniki badania Piotr Ruszowski.

72 proc. planujących wyjazd zagraniczny zadba o odpowiednie ubezpieczenie turystyczne

Zdecydowana większość Polaków zamierza wykupić ubezpieczenie turystyczne w związku z wyjazdem zagranicznym. Oznacza to grupę blisko 6,5 mln osób, z czego 48 proc. podróżnych jest pomiędzy 30. a 49. rokiem życia i posiada wykształcenie wyższe (61 proc., wzrost o 16 pp.). Co ciekawe, co trzecia osoba planująca zabezpieczenie swojej podróży mieszka w mniejszych miejscowościach i wsiach – oznacza to wzrost od ostatniej edycji badania o 10 pp.

- Ubezpieczenie turystyczne w związku z wydarzeniami z ostatnich lat powinno być jeszcze ważniejszą częścią przygotowań do wakacji. Duży wzrost popularności zabezpieczenia siebie oraz podróży przez mieszkańców mniejszych miejscowości można wiązać ze zmianami w stylu życia i rosnącą grupą osób pracujących hybrydowo – kończy Piotr Ruszowski.

