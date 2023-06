Wakacje last minute. Jakie będą ceny w tym roku?

Wakacje "last minute". Jakie kierunki wybierają Polacy w 2023 roku?

"Średnia cena wypraw last minute to około 2 600 zł" - wskazał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Jarosław Kałucki z travelplanet.pl. Jakie są najpopularniejsze kierunki, które wybierają Polacy oraz jaki jest uśredniony koszt wyprawy?

Turcja -> 40 proc. rezerwacji (średni koszt 2 600 zł/osoba)

Grecja -> 18 proc. rezerwacji (średni koszt 2 800 zł/osoba)

Bułgaria -> ok. 10 proc. rezerwacji (średni koszt 1 800 zł/osoba)

Albania -> ok. 3 proc. rezerwacji (średni koszt 2 200 zł/osoba)

Tunezja -> ok. 5 proc. rezerwacji (średni koszt 2 200 zł/osoba)

Wakacje nad Bałtykiem. Jaki jest koszt zakwaterowania?

A co z wakacjami nad Bałtykiem? "Polska nie jest popularnym kierunkiem, jeśli chodzi o rezerwacje w biurach podróży. Znalazła się na 11. miejscu, a średnia wartość rezerwacji to 1450 zł na osobę. Należy jednak pamiętać, że wszystkie oferty krajowe to dojazd własny, a nie samolot, jak to ma miejsce w przypadku czołowej trójki rankingu" - podkreślił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Jarosław Kałucki.

Jak wskazuje "GW" ceny nad Bałtykiem są bardzo zróżnicowane. Pojawiają się pojedyncze oferty zakwaterowania o niższym standardzie w kwocie 35-40 zł/noc. Wypoczynek w hotelu czterogwiazdkowym ze śniadaniem to koszt rzędu 1 000 zł za dobę. Najpopularniejsze oferty mieszczą się w granicach 200-300 zł za noc.

