Platforma goodie to mądry sposób na oszczędzanie przez cały rok

Oczywiście znacznie taniej zrobimy zakupy, jeśli skorzystamy z poświątecznych wyprzedaży. I choć wielu z nas lubi przechadzać się między sklepowymi półkami, to kupując online – można więcej zaoszczędzić. W jaki sposób? Wystarczy odwiedzić platformę zakupową goodie, oferującą cashback za zakupy online przez cały rok - nie tylko od święta!

Czym jest goodie?

Jest platformą do robienia zakupów stworzona przez Bank Millenium. To bezpłatne i bezpieczne miejsce do kupowania, przy czym nie trzeba mieć konta w Banku Millenium, aby z niego korzystać. Serwis goodie cieszy się zaufaniem już kilku milionów klientów m.in. dzięki usłudze cashback. Zwrot części środków wydanych na zakupy można otrzymać, korzystając z goodie zarówno na stronie internetowej, jak i za pośrednictwem aplikacji. Kupując online na platformie, masz dostęp do produktów w ok. 800 sklepach i możliwość otrzymania zwrotu wydanych środków do 25 proc.! Czy wiesz, że użytkownikom serwisu wypłacono już ponad 64 mln zł zwrotu? Wartość zakupów za pośrednictwem goodie to ponad 3 mld zł.

Oszczędzasz podwójnie

Korzystając z goodie, możesz łączyć cashback z aktualnymi wyprzedażami i promocjami. W ten sposób powiększysz swoje oszczędności. W serwisie często można natknąć się na tzw. Superoferty, czyli oferty z czasowo podwyższonym cashbackiem. Dodatkowo goodie sumuje kody rabatowe, które można wykorzystać przy okazji kolejnych zakupów online. To pozwala obniżyć cenę produktów, jeszcze zanim zostanie naliczony cashback.

Nie tylko online

Na platformie goodie można znaleźć też aktualne gazetki promocyjne z najchętniej odwiedzanych sklepów. Dzięki temu wcześniej dowiesz się o najlepszych promocjach i ofertach. Możesz też zaplanować swoje zakupy. Platforma zakupowa od Banku Millenium pozwala oszczędzać podczas świątecznych zakupów i wyprzedaży po świętach. Chcesz robić zakupy, które mniej kosztują? W takim razie zacznij korzystać z goodie i generuj oszczędności!