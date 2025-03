W Polsce to możliwe

Płatny Instagram i Facebook?

Czyżby miłośników mediów społecznościowych czekały spore zmiany w użytkowaniu ich wirtualnych kont? Meta, gigant mediów społecznościowych, rozważa wprowadzenie w Europie płatnych subskrypcji dla Instagrama i Facebooka. Miesięczna opłata ma wynosić około 14 dolarów (ok. 55 zł). Zmiana ta jest odpowiedzią na rosnącą presję europejskich organów regulacyjnych, które domagają się od platform społecznościowych uzyskiwania wyraźnej zgody od użytkowników na wykorzystywanie ich danych do personalizowania reklam.

Presja regulacyjna

Europejskie organy regulacyjne dążą do tego, aby platformy społecznościowe, takie jak Instagram i Facebook, uzyskiwały od użytkowników jednoznaczną zgodę na wykorzystywanie ich danych w celach reklamowych. Jeżeli Meta nie spełni tych wymogów, może zostać zmuszona do ograniczenia lub nawet wstrzymania emisji reklam profilowanych w Europie. To z kolei uderzyłoby w główne źródło przychodów firmy.

Wprowadzenie płatnej subskrypcji ma dać użytkownikom wybór. Będą mogli zdecydować, czy chcą korzystać z platform bez reklam, płacąc miesięczną opłatę, czy też zgodzić się na śledzenie i personalizowane reklamy w zamian za darmowy dostęp.

Wysoka cena subskrypcji budzi pytania o dostępność i realne zainteresowanie użytkowników. Czy Europejczycy faktycznie będą skłonni płacić 55 zł miesięcznie za brak reklam na Instagramie i Facebooku? To zależy od tego, jak bardzo cenią sobie prywatność i brak ingerencji reklam w ich doświadczenie korzystania z mediów społecznościowych.

Test dla Meta

Nowy model subskrypcji to test dla Meta. Jeśli okaże się sukcesem w Europie, firma może rozważyć wprowadzenie go również w innych regionach świata. To mogłoby na stałe zmienić sposób korzystania z mediów społecznościowych, gdzie darmowy dostęp w zamian za dane stałby się modelem alternatywnym, a nie jedynym.

Decyzja Meta może mieć dalekosiężne konsekwencje dla całej branży mediów społecznościowych. Jeśli użytkownicy masowo zdecydują się na płatne subskrypcje bez reklam, inne platformy również mogą pójść w tym kierunku. Z drugiej strony, jeśli zainteresowanie płatnymi subskrypcjami będzie niskie, Meta może być zmuszona do poszukiwania innych sposobów na spełnienie wymogów regulacyjnych i utrzymanie przychodów z reklam.

