Ceny gazu spadają, Europa ma okazję uzupełnić magazyny

Eksperci z Allianz Trade zwracają uwagę na korzystną sytuację na europejskim rynku gazu. Po okresie ekstremalnej zmienności, ceny gazu ziemnego spadły, co stwarza szansę na uzupełnienie rezerw po zimie. Magazyny gazu w Europie, mogą zostać uzupełnione po "okazyjnej cenie".

- Po dwóch latach ekstremalnej zmienności, europejski rynek gazu ziemnego cieszy się w 2025 r. okresem względnego spokoju. Benchmarkowe ceny gazu gwałtownie spadły z zimowych maksimów – zauważają analitycy Allianz Trade. Wskazują, że choć na początku lutego ceny gazu osiągnęły wysoki poziom z powodu mrozów i niskiej produkcji energii wiatrowej, to jednak sytuacja szybko się ustabilizowała.

Zima 2024/2025 była chłodniejsza, zmniejszyły się zapasy gazu

Zima 2024/2025 była chłodniejsza i mniej wietrzna niż poprzednia, co spowodowało szybsze wyczerpywanie się zapasów gazu. Mimo że pod koniec 2024 roku magazyny były prawie pełne, na początku wiosny poziom magazynowania w UE spadł do około 34 proc., co jest najniższym poziomem po zimie od 2022 roku.

Jednocześnie, do wiosny ceny gazu spadły o ponad 25 proc. w stosunku do lutowego szczytu. Niższy sezonowy popyt, związany ze spadkiem zapotrzebowania na ogrzewanie i wzrostem produkcji energii odnawialnej, dał rynkowi chwilę wytchnienia. Słaba aktywność gospodarcza w Europie i niepewność co do amerykańskich taryf celnych również ograniczyły zużycie gazu w przemyśle. Produkcja w sektorach intensywnie wykorzystujących gaz, takich jak chemikalia, stal i nawozy, jeszcze się nie ożywiła.

Spadek popytu wywarł dodatkową presję na system gazowy, co spowodowało, że europejskie kontrakty terminowe na gaz z dostawą w okresie letnim oscylują wokół poziomu 40 euro/MWh. Analitycy Allianz Trade podkreślają, że te łagodniejsze ceny stanowią strategiczny moment dla Europy na uzupełnienie rezerw gazu po ciężkiej zimie.

Europa celuje w uzupełnienie magazynów gazu do 90 proc. w listopadzie

Europejskim celem jest osiągnięcie poziomu 90 proc/ zapasów do 1 listopada. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało masowego uzupełnienia zapasów w okresie letnim. UE potrzebuje około 57,7 mld m sześc. gazu wtłoczonego podczas sezonu uzupełniania, co stanowi około 25,8 mld m sześc. więcej niż w 2024 roku. Przy obecnych cenach, dodatkowy rachunek za gaz wyniósłby około 10 mld euro.

Handlujący gazem działają ostrożnie, ponieważ wielu uczestników rynku spodziewa się dalszego spadku cen w nadchodzących miesiącach w związku z niskim popytem. Eksperci Allianz Trade ostrzegają, że decydenci muszą uważać, aby nie opóźniać uzupełniania zapasów zbyt długo, aby uniknąć gorączki zakupów, która mogłaby spowodować wzrost cen późnym latem.

