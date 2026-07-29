Po pracy leć do Biedronki. Tylko dzisiaj podwójna kaucja i arbuz za złotówkę

Absolutny hit środy, czyli arbuz za ułamek ceny

Jeśli planujesz dzisiejsze zakupy, skieruj swoje pierwsze kroki do działu z owocami. Biedronka mocno przeceniła arbuza sprzedawanego na wagę – zapłacimy za niego zaledwie 0,99 zł za kilogram. Biorąc pod uwagę standardową cenę 5,99 zł, mówimy tu o potężnej, 83-procentowej oszczędności. To doskonały wybór na nadchodzące ciepłe dni, który nie obciąży portfela. Warto jednak pamiętać o drobnym kruczku: z promocji wyłączone są arbuzy drobnopestkowe, mini, bio oraz pomarańczowe. Oferta obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych.

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Arbuz luz

Odzyskaj pieniądze za butelki podwójnie. Tylko dzisiaj wyjątkowa akcja

Czy wiesz, że dzisiejsze zakupy mogą przynieść Ci podwójny zysk? Tylko 29 lipca 2026 roku Biedronka uruchomiła genialną akcję „Biedronka bierze kaucję na siebie” . Kupując dowolne napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym, otrzymasz przy kasie voucher o równowartości kaucji. To jednak dopiero połowa sukcesu. Kiedy oddasz te same puste opakowania do sklepowego recyklomatu, otrzymasz standardowy zwrot kaucji w gotówce. W ten sposób zyskujesz podwójnie – na przykład zamiast 50 groszy, w Twojej kieszeni ląduje cała złotówka (0,50 zł w voucherze i 0,50 zł z recyklomatu).

Warto jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach tej promocji. Przede wszystkim maksymalna wartość vouchera na jedną transakcję wynosi 20 zł. Co niezwykle ważne, akcja nie obejmuje opakowań szklanych. Otrzymany voucher będziesz mógł zrealizować w dniach od 3 do 8 sierpnia 2026 roku przy zakupach za kwotę o minimum 1 zł wyższą niż wartość samego kuponu.

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Czas na grilla i uzupełnienie spiżarni

Koniec lipca to dobry moment, by pomyśleć o grillowaniu na świeżym powietrzu oraz przygotowaniu zapasów na szybkie obiady. W ofercie znalazło się sporo propozycji, które sprawdzą się zarówno na ruszcie, jak i w codziennym jadłospisie. Należy mieć na uwadze, że większość poniższych ofert opiera się na mechanizmie wielosztuk i wymaga posiadania aplikacji sklepu.

Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs (Mega Paka). 14,99 zł za kilogram to obecnie bardzo uczciwa stawka rynkowa za ten rodzaj mięsa. Limit wynosi 3 kg na kartę, co w zupełności wystarczy na duży obiad dla domowników.

14,99 zł za kilogram to obecnie bardzo uczciwa stawka rynkowa za ten rodzaj mięsa. Limit wynosi 3 kg na kartę, co w zupełności wystarczy na duży obiad dla domowników. Mięsa marynowane Czas na Grill. Kupimy je w wygodnym układzie 1+1 gratis. Wybierać można między innymi z boczku, karkówki czy skrzydełek, łącząc różne warianty smakowe.

Kupimy je w wygodnym układzie 1+1 gratis. Wybierać można między innymi z boczku, karkówki czy skrzydełek, łącząc różne warianty smakowe. Kaszanka z boczkiem i wątróbką Sokołów (500 g). Zdecydowany klasyk na ruszt wyniesie nas 5,50 zł za opakowanie, pod warunkiem umieszczenia dwóch sztuk w koszyku.

Zdecydowany klasyk na ruszt wyniesie nas 5,50 zł za opakowanie, pod warunkiem umieszczenia dwóch sztuk w koszyku. Ogórki konserwowe Krakus (920 g). Idealny dodatek do cięższych dań kupimy za 4,70 zł za słoik (przy zakupie dwóch), co pozwala zatrzymać w portfelu połowę ceny wyjściowej.

Idealny dodatek do cięższych dań kupimy za 4,70 zł za słoik (przy zakupie dwóch), co pozwala zatrzymać w portfelu połowę ceny wyjściowej. Pizze i pinsy Gusto Bello. Złapiemy je w opłacalnej ofercie 1+1 gratis. To niezłe rozwiązanie na kolację bez większego wysiłku.

Złapiemy je w opłacalnej ofercie 1+1 gratis. To niezłe rozwiązanie na kolację bez większego wysiłku. Danie instant Carbonara Buldak (130 g). Przy zakupie czterech sztuk zapłacimy 4,70 zł za opakowanie (akcja 2+2 gratis).

Przy zakupie czterech sztuk zapłacimy 4,70 zł za opakowanie (akcja 2+2 gratis). Kefiry. Mieszamy dowolnie produkty marek Biedronka, Go i Mleczna Dolina w formacie 2+2 gratis.

Mieszamy dowolnie produkty marek Biedronka, Go i Mleczna Dolina w formacie 2+2 gratis. Herbata Lipton (92 torebki). Odmiany Yellow Label, Earl Grey i Gold kupimy w przydatnym systemie 1+1 gratis.

Odmiany Yellow Label, Earl Grey i Gold kupimy w przydatnym systemie 1+1 gratis. Ciastka i wafle paczkowane Bonitki. Cały asortyment słodkich przekąsek tej marki objęto promocją 2+2 gratis na najtańsze produkty.

Cały asortyment słodkich przekąsek tej marki objęto promocją 2+2 gratis na najtańsze produkty. Wody butelkowane. Kupując 12 butelek (do wyboru m.in. Żywiec Zdrój, Cisowianka czy Polaris), przy kasie zapłacimy tylko za 8.

Sprytne zakupy do domu i szkoły. Te hity kupisz znacznie taniej

Jeśli macie do uzupełnienia szafki ze środkami czystości lub brakami domowymi, na półkach drogeryjnych i przemysłowych wypatrzyliśmy kilka użytecznych rabatów. To świetna okazja, by przygotować się na nadchodzący rok szkolny lub po prostu zrobić porządki bez wydawania fortuny.

Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki. To bardzo szeroka kategoria objęta akcją 2+2 gratis z limitem 12 produktów. Zwróćcie jednak uwagę na wykluczenia – rabat nie obejmuje m.in. klocków LEGO, sprzętu Philips, żarówek ani papieru ksero.

To bardzo szeroka kategoria objęta akcją 2+2 gratis z limitem 12 produktów. Zwróćcie jednak uwagę na wykluczenia – rabat nie obejmuje m.in. klocków LEGO, sprzętu Philips, żarówek ani papieru ksero. Środki czyszczące Domestos i Cif. Kupując dwa produkty, ostatecznie płacimy za jeden. Obowiązuje tu rozsądny limit do czterech sztuk na kartę.

Kupując dwa produkty, ostatecznie płacimy za jeden. Obowiązuje tu rozsądny limit do czterech sztuk na kartę. Pasty i szczoteczki do zębów. Promocja objęła popularne marki takie jak Colgate, Oral-B czy Jordan. Drugi, tańszy produkt otrzymamy w tym przypadku za symboliczną złotówkę.