Pobierasz 800 plus? Pamiętaj o tym terminie, inaczej możesz stracić pieniądze

Polski eksport do Ukrainy wzrósł dwukrotnie. Czego najwięcej sprzedaliśmy?

Ceny ropy w dół. To dobry znak dla rynku paliw?

Od lutego można składać wnioski o kolejne 800 plus. Nie zapomnij o tym terminie

Już od lutego - jak co roku - rozpocznie się nabór wniosków na nowy okres zasiłkowy świadczenia 800 plus, który rozpocznie się od 1 czerwca 2025 roku. Niezłożenie wniosku na czas będzie skutkować brakiem świadczenia od początku czerwca, a jeśli złożymy wniosek później, nie otrzymamy zwrotu za "zaległe" miesiące (wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mają trzy miesiące na złożenie wniosku).

Do kiedy trzeba złożyć wniosek? W ostatnich latach czas na składanie wniosków był wyznaczony do 30 kwietnia. Osoby, które złożyły w tym terminie dostawały 800 plus już od czerwca, możemy się więc spodziewać, że w tym roku będzie podobnie.

Wnioski o 800 plus możemy złożyć za pośrednictwem platformy PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, portalu Emp@tia, czy w niektórych bankach za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

W przypadku nowonarodzonych dzieci trzeba złożyć aż dwa wnioski!

Uważać muszą rodzice dzieci urodzonych do 31 maja 2025 roku, bo będą składali dwa wnioski. Pierwszy będzie na bieżący okres świadczeniowy, tj. 2024/2025. Drugi wniosek zaś na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od czerwca 2025 roku.

Przykładowo, jeśli dziecko urodzi się w lutym, to rodzice składając jak najszybciej wniosek otrzymają świadczenie za luty, marzec, kwiecień i maj. Jeśli jednak nie złożą drugiego wniosku, w czerwcu mogą się niemiło zaskoczyć, gdy nie dostaną kolejnego świadczenia. Dlatego należy pamiętać o złożeniu oddzielnego wniosku na kolejny okres świadczeniowy.

Warto jednak zaznaczyć, że rodzice mają trzy miesiące na złożenie wniosku od narodzin dziecka, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem. Czyli jeśli dziecko urodzi się w np. w maju i złożymy wnioski o 800 plus w lipcu (za okres rozliczeniowy 2024/2025 i drugi 2025/2026), otrzymamy wyrównanie za maj, czerwiec i lipiec.

Autor: