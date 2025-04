To nie żart na 1 kwietnia! Żółty Polonez "Follow Me" naprawdę będzie "pracował" na lotnisku Chopina

13. emerytura w Polsce

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów! 13. emerytura zostanie wypłacona wraz z kwietniowymi świadczeniami, zgodnie z harmonogramem ZUS. Zatem 13. emerytury można spodziewać się w następujących dniach: 1, 4, 10, 15, 18 ( (dla osób pobierających doświadczenie 20. dnia miesiąca) lub 25 kwietnia. Osoby uprawnione do ćwiczeń i zasiłków przedemerytalnych otrzymują „trzynastkę” w maju.

Kto jest uprawniony do 13. emerytury? Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które na dzień 31 marca danego roku, w którym jest ono wypłacane, mają prawo do emerytury (także pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej oraz emerytury częściowej), renty z tytułu niezdolności do pracy (także renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty wypadkowej), renty szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Dwie trzynastki dla seniora?

Czy jeden senior może dostać kilka trzynastek? Jak informuje ZUS, w przypadku, gdy osoba uprawniona jest do dwóch świadczeń, czyli na przykład emerytury oraz renty wypadkowej czy też na przykład emerytury wypłacanej z ZUS-u oraz rolniczej z KRUS-u, wówczas otrzymuje ona tylko jedno dodatkowe świadczenie pieniężne. Mimo zbiegu świadczeń osoby uprawnione otrzymują jedną 13. emeryturę. W sytuacji, gdy świadczenia są wypłacane przez różne organy emerytalno-rentowe, nadal przysługuje tylko jedna „trzynastka” i wypłaca ją wówczas ZUS. Jedno dodatkowe świadczenie roczne jest wypłacane także wtedy, kiedy prawo do renty rodzinnej ma więcej niż jedna osoba. Wówczas „trzynastka” jest dzielona stosowanie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, co oznacza, że dodatkowe świadczenie w pełnej wysokości zostanie podzielone na tyle równych części, ile osób ma prawo do renty rodzinnej na 31 marca danego roku.

Źródło: www.rp.pl

