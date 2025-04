ZUS czeka na wnioski o 800 plus

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia 800 plus na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2025 do 31 maja 2026, już na początku lutego. Zbliżający się 30 kwietnia to ostateczny termin, którego należy przestrzegać, aby zapewnić nieprzerwane otrzymywanie świadczenia. W przeciwnym razie, pieniądze mogą nie trafić do rodziców bez opóźnień. ZUS precyzuje jednak, że istnieje kilka terminów granicznych, które wpływają na datę otrzymania świadczenia.

Terminy składania wniosków o 800 plus a terminy wypłat

W zależności od daty złożenia wniosku, wypłata świadczenia nastąpi w następujących terminach:

* Wniosek złożony do 30 kwietnia 2025 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2025 r.

* Wniosek złożony od 1 do 31 maja 2025 r. – wypłata do końca lipca 2025 (z wyrównaniem za czerwiec).

* Wniosek złożony od 1 do 30 czerwca 2025 r. – wypłata do końca sierpnia 2025 (z wyrównaniem za czerwiec). * Wniosek złożony od 1 lipca 2025 r. – świadczenie przyznawane tylko od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za czerwiec.

Pamiętaj!

Jeżeli się spóźnisz i złożysz wniosek np. w sierpniu, to świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku – czyli od sierpnia, bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wniosek o 800 plus można złożyć bez wychodzenia z domu, tylko drogą elektroniczną. ZUS udostępnia kilka możliwości:

* Portal informacyjno-usługowy Emp@tia,

* Platforma PUE ZUS lub aplikacja mZUS,

* Bankowość elektroniczna.

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Oznacza to, że do wniosku nie trzeba dołączać zaświadczenia o dochodach. Ponadto, świadczenie to jest nieopodatkowane i wolne od egzekucji.

Błędy we wniosku o 800 plus? Bez obaw!

Rodzice, którzy obawiają się, że popełnią błędy we wniosku o 800 plus, nie muszą się martwić. W przypadku nieprawidłowości, ZUS wezwie do poprawienia formularza lub uzupełnienia brakujących dokumentów. Zignorowanie wezwania i przekroczenie wyznaczonego terminu (od 14 do 30 dni) skutkuje nierozpatrzeniem wniosku i wstrzymaniem wypłaty świadczenia.

