Pobyt w domu opieki seniora 2023. Ile kosztuje?

Jak złożyć wniosek o pobyt w państwowym domu opieki?

Pobyt w domu pomocy społecznej (DPS) przysługuje osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, przez co senior nie może samodzielnie funkcjonować oraz jednocześnie nie może zostać mu zapewniona niezbędna pomoc. Aby uzyskać miejsce w DPS trzeba złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej wraz z dokumentami, takimi jak:

* zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia seniora i potrzebie sprawowania całodobowej opieki,

* zaświadczenie o dochodach lub decyzję ZUS-u o przyznaniu renty, lub emerytury,

* oświadczenie woli o umieszczeniu w domu pomocy podpisane przez seniora,

* oświadczenie rodziny wyjaśniające, że nie ma możliwości opieki nad seniorem.

Po złożeniu wniosku, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy z seniorem. Po tym czasie DPS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku, a w niektórych przypadkach proces ten może potrwać do 2 miesięcy. Otrzymanie decyzji nie wiąże się natomiast z natychmiastowym umieszczeniem seniora w domu pomocy społecznej. Senior jest wpisany na listę osób oczekujących.

Prywatne domy opieki

Aby złożyć wniosek o pobyt w prywatnym ośrodku trzeba zgłosić się do wybranej placówki. Konieczne może okazać się dostarczenie kilku dokumentów, m.in.: legitymacji ZUS-u lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, zaświadczenie lekarza o obecnym stanie zdrowia, dokumentacji medycznej seniora. Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów w zależności od ilości miejsc w danej placówce ośrodek albo od razu przyjmuje seniora do domu opieki, albo poinformuje go o wpisaniu na listę oczekujących. Czas oczekiwania na miejsce zazwyczaj wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Pobyt w prywatnym domu seniora – jakie koszty?

Prywatne placówki często wyróżniają się o wiele wyższym standardem i większą ilością usług, ale też dużo więcej kosztują. Przykładowe ceny miesięcznego pobytu w prywatnym domu seniora w 2023 roku na podstawie danych serwisu kb.pl:

* woj. dolnośląskie - od 4 990 zł do 6 070 zł,

* woj. kujawsko-pomorskie - od 4 830 do 5 620 zł,

* woj. lubelskie - od 4 520 do 5 240 zł,

* woj. lubuskie - od 4 830 do 5 920 zł,

* woj. łódzkie - od 4 830 do 5 920 zł,

*woj. małopolskie - od 4 910 do 6 070 zł,

* woj. mazowieckie - od 4 680 do 6 680 zł,

woj. opolskie - od 4 830 do 5 770 zł,

woj. podkarpackie - od 4 680 do 5 770 zł,

woj. podlaskie - od 4 830 do 5 620 zł,

woj. pomorskie - od 4 520 do 5 470 zł

woj. śląskie - od 4 680 do 6 380 zł,

woj. świętokrzyskie - od 4 520 do 5 310 zł,

woj. warmińsko-mazurskie - od 4 600 do 5 470 zł,

woj. wielkopolskie - od 4 680 do 5 620 zł,

woj. zachodniopomorskie - od 4 830 do 6 530 zł.

Ile kosztuje pobyt w państwowym domu pomocy społecznej?

Średni miesięczny koszt pobytu w ośrodku pomocy społecznej to około 2,5-3,9 tys. zł. Senior opłaca pobyt w wysokości nieprzekraczającej 70 proc. swojego dochodu. Różnicę w pierwszej kolejności pokrywa rodzina. Jeżeli senior nie posiada własnego dochodu – nie ponosi żadnych opłat za usługi opiekuńcze, świadczone przez DPS. W takich sytuacjach w całości płaci gmina.

