Pomoc z MOPS dla seniorów. Możesz dostać nawet kilkaset złotych! Jak?

Zasiłek stały – komu przysługuje

Zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub w ogóle niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności, które jednocześnie mają niskie dochody.

Inaczej mówiąc zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, która sama prowadzi gospodarstwo domowe i jest niezdolna do pracy z powodów wymienionych powyżej.

Należy jeszcze spełnić jeden dodatkowy warunek – kryterium dochodowe – miesięczny dochód osoby, starającej się o zasiłek nie może przekroczyć określonej kwoty. Aktualnie kryterium dochodowe wynosi:

dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,

dla osoby w rodzinie – 600 zł.

Zasiłek stały – jaka kwota

Jego wysokość zależy od tego czy mieszkasz samotnie czy z rodziną. W przypadku osoby samotnie gospodarującej jest to różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie. W przypadku osoby w rodzinie jest to zaś różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie.

Minimalna kwota zasiłku stałego wynosi miesięcznie 30 zł, a maksymalna 719 zł i jest ustalana na podstawie dochodu uzyskiwanego przez osobę lub rodzinę.

Uwaga! Dla pomocy społecznej rodzina to osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Zasiłek stały – kiedy nie przysługuje

Wtedy, gdy osoba ubiegająca się o niego ma przyznaną rentę rodzinną, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, a także gdy utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu zakończenia ustawowego okresu jego pobierania.

Poza tym również osobie, która odbywa karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego.

Zasiłek stały – jak go otrzymać

Zasiłek stały przyznawany jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby. Wniosek należy złożyć w lokalnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu. Zasiłek przyznawany jest bezterminowo lub tylko na jakiś czas. Przed udzieleniem zasiłku opieka społeczna przeprowadza wywiad środowiskowy aby dowiedzieć się jak funkcjonuje rodzina. Ma także prawo wejść na konto osoby wnioskującej i sprawdzić jego stan.

Zasiłek okresowy – dla kogo?

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy – ile wynosi

W przypadku osoby samotnie gospodarującej ustala się go do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W przypadku osoby, mieszkającej z rodziną – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 proc. różnicy między:

kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Zasiłek okresowy w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być wyższy niż 418 zł miesięcznie. Kwota tego zasiłku nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę pobierającą zasiłek okresowy, może być on wypłacany jeszcze do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona.

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Te rodzaje zasiłków przysługują:

osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej wynoszącego 776 zł,

osobie, gospodarującej wspólnie z rodziną, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny wynoszącego 600 zł na osobę w rodzinie.

W szczególnie uzasadnionym przypadku przysługują również osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Zasiłek celowy przyznaje się, aby zaspokoić niezbędną potrzebę bytową, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w domu lub mieszkaniu.

Zasiłek celowy może zostać przyznany na pokrycie świadczeń zdrowotnych, np. wyjazd do sanatorium z NFZ, gdy osoba skierowana na leczenie sanatoryjne musi pokryć część ceny posiłków i część ceny pokoju.

Zasiłek celowy w postaci biletu kredytowanego zalicza się do zasiłków celowych w formie niepieniężnej. Przysługuje osobom, które nie mają środków pieniężnych, a muszą pokonać pewien odcinek trasy komunikacją publiczną w celu załatwienia spraw urzędowych.

Rodziny i pojedyncze osoby mogą ubiegać się o zasiłek celowy na pokrycie strat w wyniku zdarzenia losowego, np. uderzenia pioruna, powodzi czy bardzo silnego wiatru, który uszkodził ich dom. Również na pokrycie strat w wyniku pożaru czy np. na nowe okna, ponieważ obecne zniszczyło drzewo, które złamało się podczas wichury i wpadło do mieszkania.

Zasiłek celowy na zasadzie zwrotu

Jest przyznawany osobom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale jego kwota podlega zwrotowi. Chodzi o to, że wnioskujący potrzebuje pilnie czegoś, co jest podstawową potrzebą życiową, ale aktualnie nie ma na to środków. Dostaje zasiłek, realizuje tę potrzebę, a potem zwraca pieniądze swojej lokalnej pomocy społecznej. To trochę jak pożyczka, ale nie można jej wydać dowolnie, tylko na cel, na który można go przeznaczyć zgodnie z zasadami przyznawania zasiłku celowego. Nie można go np. przeznaczyć na zakup zabawek czy samochodu, bo nie są to podstawowe potrzeby życiowe.

Zasiłek celowy, ile pieniędzy i na jak długo

Jego wysokość zależy od okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Ustala się go biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze potrzeby osoby lub rodziny. Wysokość zasiłku celowego zależy też od środków finansowych Ośrodka.

Przyznaje się go na tak długo, jak osoba, czy rodzina, wymaga pokreślonej pomocy.

Zasiłek celowy – jak go otrzymać

Trzeba napisać podanie lub skorzystać z formularza udostępnianego w Ośrodku Pomocy Społecznej.

We wniosku o taki zasiłek trzeba podać swoje dane osobowe, nazwę instytucji zgodnie z miejscem zamieszkania gdzie składa się wniosek (np. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy lub Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie), prośbę o przyznanie zasiłku celowego, uzasadnienie tego zasiłku (dlaczego się o niego staramy), dane na temat dochodów swoich oraz mieszkających z nami członków rodziny.

Następnie należy dowieść, że nasza sytuacja materialna jest istotnie zła.

Aby to zrobić do wniosku można dołączyć takie dokumenty jak:

zaświadczenie o wynagrodzeniu z ostatniego miesiąca,

decyzja emerytalna lub rentowa,

decyzja o przyznanych świadczeniach,

własne, podpisane oświadczenie o swoim (lub swojej rodziny) stanie majątkowym, oświadczenie o dochodach, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o wpłacie alimentów (które zabierają część dochodów), jeśli się je płaci.

Pomoc niepieniężna – z jakiej można skorzystać

Pomoc w postaci świadczeń niepieniężnych otrzymasz, jeśli rzeczywiście jesteś w potrzebie, której nie możesz zaspokoić samodzielnie.

Pomoc niepieniężną możesz jednak utracić, jeśli:

nie będziesz współdziałać, czyli np. nie będziesz zainteresowana/zainteresowany poprawieniem swojej sytuacji dzięki uzyskanej pomocy,

będąc bezrobotną/bezrobotnym bez powodu odmówisz podjęcia proponowanej pracy,

będziesz marnotrawić lub niszczyć to, co otrzymałeś.

Uwaga! Informacji o świadczeniach pomocy społecznej, zasadach ich przyznawania oraz wysokości udzieli ci pracownik socjalny w ośrodku pomocy społecznej.

Rodzaje świadczeń niepieniężnych oferowanych przez ośrodki pomocy społecznej są to np.:

praca socjalna – świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osóbi rodzin w ich środowisku społecznym bez względu na posiadany dochód;

– świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osóbi rodzin w ich środowisku społecznym bez względu na posiadany dochód; składki na ubezpieczenie zdrowotne – przyznawane osobom, które zrezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

– przyznawane osobom, które zrezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; sprawienie pogrzebu – pochówek realizowany jest przez pomoc społeczną w przypadku, gdy najbliższa rodzina nie ma możliwości wykonania go we własnym zakresie np. z powodów finansowych lub osobistych;

udzielenie porad prawnych, psychologicznych i rodzinnych , świadczone osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód;

, świadczone osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód; schronienie, posiłek, niezbędne ubranie – udzielany osobom tego pozbawionym;

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji, i które są odpłatne w części lub całości, jeżeli dochód osoby zainteresowanej przekracza kryterium dochodowe;

– dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji, i które są odpłatne w części lub całości, jeżeli dochód osoby zainteresowanej przekracza kryterium dochodowe; ośrodki wsparcia – osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia;

– osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia; rodzinne domy pomocy – świadczące całodobowo usługi opiekuńcze i bytowe przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie;

– świadczące całodobowo usługi opiekuńcze i bytowe przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie; mieszkania chronione – osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi;

– osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi; domy pomocy społecznej – przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

