Inwestycje są częścią planowanej Zintegrowanej Sieci Kolejowej (ZSK), która ma powstać w ramach połączenia Portu Polska z resztą kraju. Założenia kolejnej części przedstawiono podczas konferencji prasowej w Olsztynie. Jedną z najważniejszych inwestycji będzie Magistrala Warmińska, która ma zapewnić szybkie połączenia Olsztyna z Warszawą i Trójmiastem.

Dzięki niej możliwe będzie utworzenie szybkiego połączenia Olsztyna z Trójmiastem i Warszawą. Do Trójmiasta z Olsztyna przejazd może się skrócić do 50 minut, a do Warszawy do 70 minut

– poinformował Rafał Garpiel, pełnomocnik zarządu ds. nieruchomości i rozwoju otoczenia Port Polska.

Na zmianach ma skorzystać również Elbląg, z którego podróż do Gdańska mogłaby zająć zaledwie 25 minut. Ważnym węzłem kolejowym ma stać się także Ełk. Przez miasto ma przebiegać połączenie z Litwą, a podróżni zyskają szybszy dojazd m.in. do Suwałk.

Kolej wróci do Węgorzewa, Mrągowa i Gołdapi

Plany zakładają również przywrócenie pociągów pasażerskich na trasie z Orzysza w kierunku Mikołajek i Mrągowa. Nowa linia ma połączyć Ornetę z Bartoszycami przez Lidzbark Warmiński.

Do sieci kolejowej mają zostać ponownie włączone także Węgorzewo, Mrągowo i Gołdap. Obecnie miasta te nie mają połączeń pasażerskich. Dawna infrastruktura kolejowa, budowana jeszcze w drugiej połowie XIX wieku, od lat pozostaje nieużywana. Część torowisk jest zarośnięta i zdewastowana.

Najwcześniej pociągi mają wrócić na trasę z Olsztyna do Mrągowa. Według zapowiedzi połączenie ma zostać uruchomione w sezonie wakacyjnym 2027 roku. Na razie jednak nie rozpoczęto prac modernizacyjnych, a ich zakres i koszt pozostają nieznane.

Autor: Port Polska/Facebook/ Facebook mapa

Nowy rozkład jazdy od 2035 roku

Rozwój sieci kolejowej ma być powiązany z wprowadzeniem Horyzontalnego Rozkładu Jazdy, którego uruchomienie w Polsce zaplanowano na 2035 rok.

Nowy system ma zapewnić regularne kursy o stałych godzinach odjazdu oraz lepszą koordynację połączeń dalekobieżnych, regionalnych i autobusowych. Dzięki temu podróżni mają łatwiej przesiadać się między różnymi środkami transportu.