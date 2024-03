Poczta Polska podnosi ceny. Od 1 kwietnia przy okienku będzie drożej

Poczta Polska podwyższa ceny

Już od 1 kwietnia będziemy płacić więcej za usługi Poczty Polskiej. Poprzedni cennik obowiązywał od stycznia 2023 roku. Wzrosną opłaty za nadanie niektórych listów oraz odebranie przesyłek za pokwitowaniem. Nowy cennik możemy znaleźć na stronie internetowej spółki. Jakie usługi podrożeją? - „Aktualizacji ulegną ceny przesyłki listowej nierejestrowanej ekonomicznej i priorytetowej w formacie S, M i L, przesyłki poleconej ekonomicznej i priorytetowej w formacie S i M, przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością ekonomicznej w formacie S i M i potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej” – czytamy w komunikacie. Pozostałe opłaty ujęte w cenniku usług powszechnych nie ulegają zmianie.

Ile zapłacimy za przesyłki od 1 kwietnia?

Obecnie nadanie przesyłki poleconej ekonomicznej w formacie M to koszt 7,30 zł. Od 1 kwietnia taka usługa podrożeje do 8,30 zł. Za nadanie przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością w formacie M zapłacimy 14,50 zł. Różnica wynosi 2 zł, teraz za wysłanie takiego listu płacimy 12,50 zł. W przypadku najtańszej, listowej nierejestrowanej ekonomicznej przesyłki w formacie S cena wzrośnie do 4,90 zł (obecnie to 3,90 zł). Więcej wydamy też na potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej - obecnie to 3 zł, a po podwyżce zapłacimy 4 zł.

Dlaczego Poczta Polska podnosi ceny?

Daniel Witkowski, rzecznik Poczty Polskiej w rozmowie z portalem o2.pl zaznaczył, że wzrost cen jest podyktowany głównie czynnikami zewnętrznymi, a więc między innymi wzrostem minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia oraz zmianą wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych. - „Zmiany wynikają także z działań Poczty Polskiej mających na celu zminimalizowanie ryzyka straty na powszechnej usłudze pocztowej” – przekazał Daniel Witkowski w rozmowie z mediami.

