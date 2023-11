Poczta Polska szuka kilkuset pracowników. Oto jakie stawia warunki

Praca na poczcie

Poczta Polska szuka pracowników. Nowi pracownicy mają zasilić szeregi pocztowców w okresie przedświątecznym. "W tym roku poszukujemy nawet kilkuset osób. Poszukiwani są pracownicy do sortowni, kierowcy do i powyżej 3,5 tony oraz kurierzy doręczający przesyłki na terenie całego kraju" - podała spółka w specjalnym komunikacie. Poczta Polska wskazała też, że listopad i grudzień to okres największego ruchu w obszarze e-commerce."Ze względu na przypadające święta, tj. Mikołajki, Boże Narodzenie i Sylwester, klienci na całym świecie wpadają w wir zakupów. Dla firm logistycznych i kurierskich, w tym Poczty Polskiej, oznacza to wzmożony ruch i obsługę rekordowej liczby zamówień. Aby sprawnie podołać tym wyzwaniom, potrzebne są dodatkowe ręce do pracy – do sortowania, transportu i doręczania przesyłek" - przekazała spółka.

Czy są wymagane jakieś kwalifikacje do pracy na poczcie? Praca w sortowni nie wymaga kwalifikacji i doświadczenia. W przypadku kierowców wymagane jest prawo jazdy odpowiedniej kategorii (umożliwiające prowadzenie pojazdów do 3,5 t lub powyżej 3,5 t). Od kurierów oczekuje się posiadania własnego samochodu. Oferta pracy sezonowej to zatrudnienie na umowę zlecenie do końca roku. W niektórych lokalizacjach istnieje możliwość przedłużenia współpracy lub zatrudnienia na umowę o pracę.

A ile można zarobić pracując dla Poczty Polskiej? "Stawki są zróżnicowane w zależności od regionu i charakteru pracy. Dla studentów, ze względu na to, że od ich wynagrodzeń nie są potrącane składki ZUS i nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy (PIT), stawka brutto równa się stawce netto" - podano. Zarobki na poczcie oscylują w granicach 3,5 tys. zł.

QUIZ PRL. Andrzejki w PRL. Czy pamiętasz, jak się dawniej bawiono w wieczór andrzejkowy? Pytanie 1 z 10 Zabawy andrzejkowe odbywały się: w noc świętojańską w noc poprzedzającą imieniny Andrzeja wieczorem w imieniny Andrzeja Dalej