Poczta Polska rozpocznie dystrybucję usług finansowych, oferując konta, kredyty i ubezpieczenia, z pracownikami Poczty jako jedynym kanałem sprzedaży.

Spółka planuje zainwestować około miliarda złotych w unowocześnienie systemów IT, aby nadrobić wieloletnie zaległości i dostosować się do cyfrowej rzeczywistości.

Poczta Polska zmaga się z problemami, takimi jak spowalniające procedury przetargowe i niemożliwe do spełnienia wymagania w przetargu na obsługę sądów i prokuratury.

Trwa transformacja Poczty Polskiej w nowoczesną firmę kuriersko-detaliczno-finansowo-cyfrową, obejmująca osiem kluczowych obszarów, na którą przeznaczono około 500 mln zł.

Poczta Polska przygotowuje się do znaczącego rozszerzenia swojej działalności. Jak zapowiedział prezes Sebastian Mikosz w rozmowie z PAP, wkrótce rozpocznie się dystrybucja usług finansowych w placówkach pocztowych na terenie całego kraju. Klienci będą mogli skorzystać z oferty obejmującej m.in. zakładanie kont bankowych i udzielanie kredytów. "W najbliższych tygodniach chcemy ogłosić, że rozpoczynamy dystrybucję usług finansowych. To jeden z priorytetów naszej agendy" – powiedział Sebastian Mikosz w kuluarach Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

Projekt zakłada odbudowę pocztowych stref finansowych, które funkcjonowały w przeszłości, ale w nowej, bardziej efektywnej formie. Poczta Polska stawia na integrację i uproszczenie procesu obsługi klienta.

"Chcemy scalić sieć sprzedaży. To pracownik Poczty Polskiej, a nie Banku Pocztowego, będzie jedynym kanałem dystrybucji produktów finansowych. Największą inwestycją będą szkolenia wyspecjalizowanych sprzedawców. Ten pracownik będzie zajmował się wyłącznie usługami finansowymi – nie jak dotąd, „przy okazji” realizowania innych obowiązków" – wyjaśnił szef Poczty.

Prosta oferta dla każdego

W ofercie znajdą się podstawowe produkty finansowe, takie jak konta bankowe, kredyty i proste ubezpieczenia. Poczta Polska stawia na prostotę i unikanie skomplikowanych produktów, aby oferta była zrozumiała i dostępna dla każdego klienta. "Nie chcemy przytłaczać klientów ofertą. Stawiamy na prostotę. Będą to produkty Banku Pocztowego, ubezpieczenia spółek z grupy Poczty Polskiej oraz wybrane oferty partnerów zewnętrznych" – dodał Mikosz.

Kluczowym elementem modernizacji Poczty Polskiej są inwestycje w systemy informatyczne. Spółka planuje przeznaczyć na ten cel ok. miliard złotych. Jak podkreśla prezes Mikosz, to absolutny priorytet, biorąc pod uwagę wieloletnie zaniedbania w tym obszarze. "Mamy blisko dwudziestoletnie zapóźnienia w tym obszarze. Inwestycje IT to dziś absolutny priorytet" – podkreślił Mikosz.

Sebastian Mikosz zwraca uwagę na problematyczne przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, które jego zdaniem spowalniają realizację kluczowych projektów. Procedury przetargowe, zamiast usprawniać proces, często stają się narzędziem w rękach konkurentów do blokowania działań.

"To poważny problem. W praktyce firmy wykorzystują przepisy nie po to, by wygrać kontrakt, ale żeby zablokować konkurenta. W efekcie nawet najprostsze przetargi trwają 6–9 miesięcy" – przekonywał.

Przetarg na obsługę sądów i prokuratury pod znakiem zapytania

Kolejną kwestią sporną jest przetarg na obsługę doręczeń sądów i prokuratury. Niektóre wymagania przetargowe są, zdaniem Mikosza, niemożliwe do spełnienia przez Pocztę Polską. Trwają rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości w tej sprawie.

"Niektóre wymagania przetargu są dla nas niemożliwe do spełnienia. Jesteśmy w dialogu z Ministerstwem Sprawiedliwości. Oczywiście chcielibyśmy pozostać operatorem dla sądów, ale uwzględniając interes spółki i założenia Planu Transformacji" – mówił Mikosz. Poprzedni kontrakt na obsługę doręczeń pocztowych dla sądów i prokuratury wygasł w 2024 roku.

Poczta Polska przygotowuje się również do wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania, który ma zastąpić obecny, obowiązujący do końca roku. Równolegle prowadzone będą rozmowy o nowym Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP).

"Zaczynamy formalny cykl spotkań, równolegle będą toczyć się rozmowy o nowym ZUZP. Nie jestem przesadnym optymistą co do samego układu, ale mówię o tym wprost pracownikom" – przyznał Mikosz.

Prezes Poczty Polskiej podkreśla, że ZUZP nie powinien być jedynie katalogiem dodatków i przywilejów, ale narzędziem, które pozwoli firmie działać bardziej efektywnie i konkurencyjnie na rynku.

"ZUZP nie może być katalogiem dodatków i przywilejów. Chodzi o rozwiązania, które pozwolą Poczcie działać bardziej rynkowo" – ocenił.

Pracownicy Poczty Polskiej mogą liczyć na wypłatę premii rocznej. Część z nich, objęta jeszcze zasadami „starego” układu, otrzyma świadczenia w październiku, a pozostali w grudniu. "Łączna wartość tych wypłat to około 200 mln zł" – poinformował Mikosz.

Plan transformacji Poczty Polskiej

Zarząd Poczty Polskiej intensywnie wdraża plan transformacji, który ma przekształcić operatora w nowoczesną firmę kuriersko-detaliczno-finansowo-cyfrową. Plan ten obejmuje osiem kluczowych obszarów: sprzedaż, logistykę, zasoby ludzkie, IT, organizację i zarządzanie, nieruchomości, finanse i grupę kapitałową. Na realizację planu przeznaczono ok. 500 mln zł.

W 2024 roku Poczta Polska zanotowała 213 mln zł straty netto, co stanowi poprawę o 408 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2025 roku spółka planuje zwiększenie inwestycji, zwłaszcza w obszarze IT, aby podnieść bezpieczeństwo i automatyzację procesów biznesowych.

Poczta Polska prowadziła Program Dobrowolnych Odejść (PDO) oraz zwolnienia grupowe. PDO objął ok. 5 tys. pracowników, którzy otrzymali odprawę i rekompensatę. Program został zawieszony na początku marca, a Poczta deklaruje, że nie planuje dalszej redukcji etatów. Obecnie operator zatrudnia ok. 51 tys. pracowników.

