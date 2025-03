O której może przyjść kontroler abonamentu RTV?Zdradziło ich ogłoszenie o pracę

Abonament RTV należy opłacać jeśli posiadamy telewizor, lub odbiornik radiowy (lub oba). Płatności dokonujemy na Poczcie Polskiej. Opłata jest obowiązkowa, wielu Polaków jednak nie rejestruje swoich odbiorników i nie wnosi opłaty. Dlatego Poczta nasyła na Polaków kontrole.

W jakich godzinach kontrolerzy przychodzą do domów Polaków? Okazuje się, że można to sprawdzić dzięki ogłoszeniu o pracę we wrocławskiej poczcie. Jak czytamy w ogłoszeniu, kontrole odbywają się od godziny 7:00 do 15:00. Warto jednak podkreślić, że kontrolerzy z Poczty Polskiej rzadko przychodzą do prywatnych domów, głównym celem kontroli są przedsiębiorstwa.

- Poczta Polska skupia się głównie na firmach i instytucjach. Ilość kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie odsetek wszystkich kontroli - podaje Poczta na swojej oficjalnej stronie.

Abonament RTV wynosi 8,70 zł miesięcznie za radioodbiornik i 27,30 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny (jeśli mamy oba, płacimy jedynie stawkę telewizyjną). Możemy zapłacić również abonament za dłuższy okres, co jest bardziej opłacalne niż płacenie co miesiąc. Np. roczny abonament na radioodbiornik wynosi 94 zł, a za odbiornik telewizyjny 294,90 zł.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby pracować jako kontroler abonamentu RTV? Poczta Polska zachęca także Ukraińców

Jakie wymogi można znaleźć w ogłoszeniu o pracę kontrolera Poczty Polskiej? Jak się okazuje potrzebne jest wyższe wykształcenie, prawo jazdy kategorii B i gotowość do wyjazdów służbowych, posługiwanie się pakietem MS Office "na poziomie dobrym", umiejętność rozwiązywania problemów i organizacji swojego czasu pracy, oraz bycie osobą "komunikatywną, sumienną oraz odporną na stres".

Co ciekawe Poczta Polska informuje, że poszukiwani do pracy są nie tylko Polacy, ale również obywatele Ukrainy. O gotowości do przyjęcia do pracy imigrantów ze wschodu wrocławska poczta informowała już w 2024 roku.

