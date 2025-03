Dwa kroki do zniżek. Karta Seniora i legitymacja emeryta – porównanie i korzyści

– Jeżeli chodzi o podatek od zysków kapitałowych, to tutaj przedstawiliśmy już naszą propozycję wiele miesięcy temu. Ona spotkała się z licznymi uwagami ze strony ze strony rynku i w tej chwili pracujemy nad nową propozycją, która mam nadzieję, wejdzie w życie w roku 2025 i sprawi, że inwestycje w Polsce będą rosły. Myślę, że to jest kwestia najbliższych dwóch miesięcy – powiedzmy do majówki – zadeklarował minister Domański w Polsat News.

Nie jest to jedyna wypowiedź szefa resortu finansów w tym kierunku.

Ministerstwo Finansów do końca kwietnia przedstawi propozycję zmian w tzw. podatku Belki - poinformował w Radiu Zet minister finansów Andrzej Domański. "Jeśli chodzi o podatek Belki - pracujemy nad mechanizmem jego obniżenia. Do końca kwietnia przedstawimy naszą propozycję" - powiedział.

Na podstawie powyższych wypowiedzi można przewidywać, że podatek Belki prawie na pewno zostanie obniżony lub ograniczony co do zakresu jednak dokładnego kształtu zmian póki co nie znamy.

Jak można zredukować podatek Belki?

Podatek Belki kojarzy się przede wszystkim z daniną od zysku z lokat bankowych. Korzystne zmiany mogłyby potencjalnie oznaczać obniżenie stawki.

Jednocześnie podatkiem Belki są obciążone również inne zyski kapitałowe, np. od sprzedaży akcji. Tu występuje element, który można krytykować. Jeśli inwestor zarobi na giełdzie, to zapłaci od tego podatek. Jednak jeśli poniesie stratę to urząd skarbowy nie odda mu automatycznie 19% utraconej kwoty. Ten schemat może potencjalnie zniechęcać do inwestowania. Pozostaje czekać na oficjalny projekt Ministerstwa Finansów. Zmiany prawie na pewno zadziałają na korzyść podatników.

