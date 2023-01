i Autor: Shutterstock cukier

Nowa danina

Podatek cukrowy 2.0. Kolejna próba osłabienia konkurencyjności polskiego sadownictwa

Cukier naturalnie obecny w soku przestaje być uważany za naturalny …z chwilą dodania do tego soku wody – ciekaw jestem jak na takie twierdzenie zareagowałby student chemii. Papier jednak wszystko przyjmie i właśnie taki kuriozalny zapis znajduje się w projekcie nowelizowanej ustawy o podatku cukrowym. Ministerstwa – zdrowia i finansów – najwyraźniej są na bakier nie tylko z prawami chemii, ale i logiką. Oba resorty nie zrezygnowały z szokujących planów opodatkowania opłatą produktów, do których nie został dodany, bez wątpienia szkodliwy, cukier – mowa o nektarach, sokach wzbogaconych witaminami i napojach z co najmniej 20% zawartością soku z owoców czy warzyw - pisze w komentarzu dla "Super Biznesu" Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG.