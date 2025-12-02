Od 1 stycznia 2026 roku wzrosną stawki podatku ryczałtowego dla duchownych, obejmujące proboszczów i wikariuszy.

Wysokość podatku zależy od wielkości parafii i jest podzielona na 16 przedziałów, z różnymi stawkami kwartalnymi dla proboszczów i wikariuszy.

Duchowni pracujący na umowę o pracę odprowadzają pełne składki ZUS, natomiast ci zajmujący się jedynie działalnością duszpasterską – 20% składki, reszta jest pokrywana z Funduszu Kościelnego.

Fundusz Kościelny, mimo obietnic likwidacji, nadal funkcjonuje, a jego wydatki w przyszłym roku przekroczą 272,5 mln zł.

Podwyżka podatku dla duchownych w 2026 roku

Pod koniec listopada w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie, które zawiera nowe stawki podatku ryczałtowego dla księży. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku i dotyczyć będą proboszczów oraz wikariuszy.

Wysokość podatku dla duchownych jest uzależniona od liczby wiernych w danej parafii. System ten dzieli się na aż 16 przedziałów. Obecnie, minimalna kwota ryczałtu dla proboszczów wynosi 631 zł kwartalnie i dotyczy parafii, które mają do 1 tys. mieszkańców. Z kolei najwyższą stawkę płacą proboszczowie z parafii liczących co najmniej 20 tys. osób – 2273 zł na kwartał. W 2026 roku w życie jednak wejdzie podwyżka i minimalna stawka podatku dla proboszcza wzrośnie do 656 zł przy najmniejszych parafiach, oraz do 2363 zł w największych parafiach.

Dokładne stawki podatków dla proboszczów możecie sprawdzić w naszej galerii!

Inaczej wygląda sytuacja wikariuszy. W parafiach, które mają do 5 tys. wiernych, ryczałt wynosi 186 zł kwartalnie. Natomiast w parafiach powyżej 50 tys. mieszkańców, kwota ta wzrasta do 731 zł. Po aktualizacji stawek zapłacą od 193 zł do 760 zł kwartalnie.

Jak wypadają te stawki w porównaniu z podatkami przeciętnych pracowników?

Osoba pracująca za minimalną krajową w 2026 roku (4806 zł brutto), odprowadzi do skarbówki 2016 zł podatku dochodowego. Jak wypada to w porównaniu z księżmi?

Przy nowych stawkach, wikary z małej parafii zapłaci 772 zł rocznie, a przy dużej parafii maksymalnie 3040 zł. Z kolei proboszcz z małej parafii zapłaci rocznie 2624 zł podatku rocznie, z dużej parafii nawet 9452 zł.

Lubieżny ksiądz stanął przed sądem