Trzynastka w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto – tyle, co najniższa emerytura po waloryzacji

Pieniądze trafią do prawie 2,4 mln osób jeszcze przed Wielkanocą – bez żadnego wniosku

ZUS przyspieszył wypłatę dla 1,5 mln świadczeniobiorców, bo Poniedziałek Wielkanocny wypada 6 kwietnia

W sumie trzynastą emeryturę w 2026 roku dostanie ponad 10 mln Polaków

Kiedy ZUS wypłaca trzynastą emeryturę w 2026 roku?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłaty trzynastej emerytury wraz z kwietniowymi świadczeniami. Pieniądze trafią do uprawnionych w następujących terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia oraz 1 maja.

ZUS podjął jednak ważną decyzję dotyczącą terminu 6 kwietnia. Ten dzień wypada w Poniedziałek Wielkanocny, więc zakład przyspieszył wypłatę. Osoby, które normalnie otrzymują świadczenie 6 kwietnia, dostaną je wcześniej.

Seniorzy pobierający emeryturę lub rentę na poczcie otrzymają środki już 31 marca. Listonosze doręczą im pieniądze do domu. Ci, którzy korzystają z przelewu bankowego, zobaczą środki na koncie 2 kwietnia.

Przyspieszona wypłata dotyczy łącznie ponad 1,5 mln osób i kwoty przekraczającej 3 mld zł.

Ile wynosi trzynasta emerytura w 2026 roku?

Wysokość trzynastej emerytury w 2026 roku odpowiada najniższej emeryturze po marcowej waloryzacji. Świadczenie wynosi 1978,49 zł brutto.

Co ważne, ZUS nie dokonuje z tej kwoty żadnych potrąceń. Trzynastka jest wypłacana automatycznie – nie trzeba składać żadnego wniosku.

Kto dostanie trzynastą emeryturę – warunki i uprawnieni

Trzynasta emerytura przysługuje osobom, które 31 marca 2026 roku miały prawo do jednego z poniższych świadczeń:

emerytury (w tym pomostowej, okresowej kapitałowej i częściowej)

renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym rent inwalidzkich i wypadkowych)

renty szkoleniowej lub socjalnej

renty rodzinnej

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (Mama 4+)

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego

świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

Ważne zasady: renta rodzinna i dwa świadczenia

Kilka sytuacji wymaga wyjaśnienia. Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje im łącznie tylko jedna trzynastka. Dzielona jest ona proporcjonalnie pomiędzy wszystkich uprawnionych według stanu na 31 marca.

Podobnie jest w przypadku osób pobierających dwa świadczenia – na przykład emeryturę z ZUS i emeryturę z KRUS. Takim osobom również przysługuje tylko jedna trzynastka. Gdy wypłatą zajmuje się kilka organów rentowych, trzynastą emeryturę wypłaca ZUS.

Łącznie ponad 4,7 mld zł przed Wielkanocą

Przed świętami ZUS wypłaci łącznie dla prawie 2,4 mln seniorów kwotę przekraczającą 4,7 mld zł brutto. W całym 2026 roku trzynasta emerytura trafi do ponad 10 mln osób w Polsce.

