W 2026 roku 13. emerytura wyniesie około 1978,49 zł brutto.

Wypłaty 13. emerytury w 2026 roku nastąpią w kwietniu, zgodnie ze standardowym harmonogramem wypłat świadczeń, docierając do około 9,4 mln seniorów.

Kluczową datą dla otrzymania świadczenia jest 31 marca 2026 roku, ponieważ ZUS sprawdza wtedy prawo do emerytury/renty i czy jej wypłata nie została zawieszona.

Emerytury nie otrzymają osoby z zawieszoną wypłatą świadczenia lub te, których dochód z dorabiania do wcześniejszej emerytury przekroczy 130% przeciętnego wynagrodzenia.

13. emerytura 2026 – ile wynosi świadczenie z ZUS

Dodatkowe świadczenie dla seniorów w postaci 13. emerytury powiązane jest z wysokością emerytury minimalnej, która od 1 marca 2026 wynosi 1978,49 zł brutto.

Osoby pobierające najniższe świadczenia, czyli do 2500 zł brutto, mogą liczyć na około 1794 zł na rękę. Wynika to z potrącenia składki zdrowotnej przy jednoczesnym braku podatku dochodowego.

W przypadku wyższych emerytur kwota netto będzie niższa – szacunkowo od 1620 do 1700 zł, co jest efektem zaliczki na podatek pobieranej przez ZUS.

Kiedy wypłata 13. emerytury 2026

Środki zostaną przekazane w kwietniu 2026 roku, zgodnie ze standardowym harmonogramem wypłat świadczeń z ZUS. Terminy przelewów pokrywają się z regularnymi datami wypłat emerytur i rent, czyli m.in. 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Seniorzy, którzy standardowo otrzymują emeryturę 5. i 6. dnia miesiąca (Wielkanoc) otrzymają wypłatę w piątek 3 kwietnia.

Łącznie pieniądze otrzymają około 6,4 mln emerytów, blisko 2 mln rencistów oraz niemal 1 mln osób korzystających ze świadczeń KRUS.

31 marca kluczowy dla 13. emerytury 2026

Decydującym momentem dla przyznania świadczenia jest 31 marca 2026 roku - przypomina serwis interia.pl. To właśnie wtedy ZUS sprawdza, czy dana osoba ma prawo do emerytury lub renty i czy jej wypłata nie została zawieszona. Jeśli senior 31 marca zostanie zweryfikowany negatywnie przez ZUS, świadczenie nie będzie wypłacone.

Kontrola obejmuje m.in. osoby dorabiające do wcześniejszej emerytury. Jeśli ich dochód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie może zostać wstrzymane, a tym samym trzynastka nie zostanie wypłacona.

Kto nie dostanie 13. emerytury

Choć świadczenie ma charakter powszechny, nie przysługuje wszystkim. Warunkiem jest posiadanie aktywnego prawa do świadczenia na dzień 31 marca. Dotyczy to m.in. emerytur, rent, świadczeń przedemerytalnych czy socjalnych.

Osoby z zawieszoną wypłatą lub niespełniające kryteriów formalnych zostaną wykluczone z wypłaty. Dlatego dla wielu seniorów kluczowe jest utrzymanie uprawnień właśnie na koniec marca.

PTNW - Miłosz Bembinow